Şanlıurfa'da Aile İçi Tartışma: Mal Paylaşımı 13 Yaşındaki Çocuğun Canına Mal Oldu

Şanlıurfa'da Aile İçi Tartışma: Mal Paylaşımı 13 Yaşındaki Çocuğun Canına Mal Oldu
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde, mal paylaşımı nedeniyle çıkan aile içi tartışma trajik bir sonla sonuçlandı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.B. isimli şahıs, babasına ateş etmek isterken, kavgayı izleyen 13 yaşındaki kardeşi M.B.'yi başından vurarak ölümüne neden oldu. Olay yerine hızla jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ancak, ağır yaralanan M.B., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde dün akşam saatlerinde, mal paylaşımı nedeniyle çıkan aile içi tartışma kanlı bitti. Tartışmanın büyümesi üzerine bir ağabeyin babasına ateş etmek isterken, pencereden kavgayı izleyen 13 yaşındaki öz kardeşini başından vurarak ölümüne neden olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, olay Bozova ilçesine bağlı Ağveran köyünde meydana geldi. A.B. isimli şahıs, bir süredir mal paylaşımı yüzünden babası D.B. ile tartışıyordu. Dün akşam tartışma yeniden alevlendi.

Tartışmanın kontrolden çıkması üzerine A.B., babasına doğru silahla ateş etti. Bu sırada, evin penceresinden kavgayı izleyen 13 yaşındaki M.B., kurşunun isabet etmesiyle başından ağır yaralandı.

Küçük M.B. Kurtarılamadı

İhbar üzerine olay yerine hızla jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan M.B., ilk müdahalenin ardından Bozova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabasına rağmen küçük M.B. kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Şüpheli Ağabey Yakalandı

Kavgada silahı kullanarak öz kardeşinin ölümüne sebep olan Ayhan Bulut, olay yerinden kaçmaya çalışırken jandarma ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, cinayet zanlısı ağabeyin sorgusu devam ediyor

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
