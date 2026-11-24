Tek kullanımlık ambalajın görünmeyen maliyeti

Karton koli ve ahşap kasa ilk bakışta ucuz bir çözüm gibi görünse de her sevkiyatta yeniden satın alınması, nem ve darbeyle kolayca zarar görmesi ve kullanım sonrasında atık olarak bertaraf edilmesi gerekiyor. Polipropilen gibi dayanıklı hammaddelerden üretilen plastik kasalar ise yıkanarak defalarca kullanılabiliyor. Et, süt ürünleri, meyve-sebze ve unlu mamuller gibi gıda alanlarında kolay temizlenen yüzey önemli bir avantaj sağlarken, otomotiv ve elektronik sektörlerinde parçaların taşıma sırasında korunması öne çıkıyor.

Otomasyon da kasa seçimini doğrudan etkiliyor. Konveyör hatları ve otomatik depolama sistemleri, ölçüsü sabit ve tabanı düzgün kasalarla verimli çalışıyor; nemlenip şekli bozulan ambalajlar bu sistemlerde duruşlara yol açabiliyor. Bu nedenle pek çok işletme, ambalaj tercihini depo altyapısıyla birlikte planlıyor.

Dönüşüm yerli üreticilerin ürün gamına da yansıyor. Kocaeli Dilovası'ndaki tesisinde plastik kasa, katlanır kasa, hamur pasası ve kasa taşıma arabası üreten Alpbx, ürünlerini yurt içinin yanı sıra 17 ülkeye ihraç ediyor.

Standart ölçü: 60x40 tabanlı Euronorm sistemi

Plastik kasada en yaygın standart, 60x40 cm taban ölçüsünü esas alan Euronorm sistemi. Bu sistemde 40x30 cm ölçü 60x40 tabanın yarısına, 30x20 cm ölçü ise çeyreğine karşılık geliyor. Böylece farklı boydaki kasalar aynı palet üzerinde boşluk kalmadan bir arada kullanılabiliyor. 120x80 cm ölçülerindeki Euro paletin bir katına yerleşen kasa sayıları şöyle:

60x40 cm tabanlı kasalarda 4 adet

40x30 cm tabanlı kasalarda 8 adet

30x20 cm tabanlı kasalarda 16 adet

Palet başına kasa sayısının önceden hesaplanabilmesi, kamyon yüklemesinden raf yerleşimine kadar lojistik planlamayı kolaylaştırıyor. Alpbx tarafından üretilen Euronorm ölçülü plastik kasa modelleri de 30x20 cm'den 60x40 cm'ye uzanan tabanlarda, 5 litreden 65 litreye kadar hacimlerde üretiliyor; seride delikli ve yandan kapaklı versiyonlar da bulunuyor.

AB'nin ambalaj tüzüğü ihracatçının gündeminde

Çok kullanımlı ambalaja geçişi hızlandıran bir başka gelişme Avrupa Birliği'nden geliyor. 11 Şubat 2025'te yürürlüğe giren ve 12 Ağustos 2026'dan bu yana uygulanan AB Ambalaj ve Ambalaj Atıkları Tüzüğü (PPWR), tüketici ambalajlarının yanı sıra taşıma ambalajlarını da kapsıyor. Kapsamda paletler, katlanır plastik kasalar, kutular ve tepsiler açıkça yer alıyor.

Tüzüğe göre 1 Ocak 2030'dan itibaren kapsamdaki taşıma ambalajlarının en az yüzde 40'ının yeniden kullanılabilir olması ve bir yeniden kullanım sistemi içinde dolaşması gerekiyor; 2040 için hedef yüzde 70. Aynı şirketin tesisleri arasında ya da aynı üye ülke içinde yapılan sevkiyatlar için daha sıkı kurallar öngörülüyor. Komisyon 2026'da palet yükünü sabitlemede kullanılan film ve çemberleri bu kuralların bir bölümünden muaf tuttu; AB'nin mevzuat sadeleştirme gündeminde başka muafiyetler de tartışılıyor.

Türkiye'nin ihracatının yaklaşık yüzde 43'ünü AB'ye yaptığı düşünüldüğünde, Avrupa'daki alıcıların ambalaj tercihleri tedarik zincirindeki Türk üreticilere de yansıyabilir.

Boş dönüş sorunu ve katlanır kasalar

Yeniden kullanım sistemlerinin en belirgin operasyonel sorunu boş dönüş. Dolu gönderilen kasaların önemli bir kısmı boş olarak geri dönüyor ve boş kasaların taşınması ve depolanması, özellikle geniş dağıtım ağlarında doğrudan maliyet anlamına geliyor. Katlanır kasalar bu noktada öne çıkıyor: Kullanılmadığında katlanan kasa, kamyonda ve depoda çok daha az yer kaplıyor.

Örneğin 60x40x23 cm ölçülerindeki bir katlanır kasa açıkken 45 litre hacim sunarken, katlandığında yüksekliği 3,6 cm'ye iniyor; altı katlanmış kasa, açık tek bir kasadan daha az yer kaplıyor. Alpbx'in katlanır plastik kasa çeşitleri arasında yer alan bu modelde aktif kilit sistemi, açılan yan duvarları dik konumda sabitleyerek dolu kasanın taşınması ve istiflenmesi sırasında duvarların katlanmasını önlüyor. Aynı serideki 80x60x45 cm model ise 173 litre hacme ulaşırken, katlandığında 12 cm yüksekliğe iniyor.

Kasa seçiminde öne çıkan kriterler

Sektör uygulamalarında kasa seçimi yapılırken öne çıkan başlıklar şöyle sıralanıyor:

Ölçü standardı: Palet, raf ve otomasyon sistemleriyle uyum

Taşıma ve istifleme kapasitesi: Kasanın tek başına ve üst üste dizildiğinde taşıyabileceği yük

Boş dönüş hacmi: Kasaların geri dönüşte ne kadar yer kapladığı

Hijyen ve malzeme: Gıdaya uygunluk, kolay temizlik ve çalışma sıcaklığı aralığı

Kullanım ömrü: Tekrarlanan kullanımda şeklini ve dayanımını koruma

Ambalajı bir sarf malzemesi yerine uzun ömürlü bir lojistik ekipmanı olarak gören işletmeler için kasa tercihi, depo ve sevkiyat verimliliğini doğrudan etkileyen bir yatırım kararına dönüşüyor.