Sanatçı Güllü kimdir? Güllü kaç yaşında öldü, nereli?

Türk müziğinin sahnelerinde yıldız gibi parlayan Güllü, sesi ve karakteriyle sadece müzik dünyasını değil, izleyicilerin kalbini de fethetti. Peki, Güllü kimdir, Güllü kaç yaşında öldü, nereli? Güllü'nün şarkıları hangileri? Güllü'nün hayatına dair tüm detaylar haberimizde?

SANATÇI GÜLLÜ KİMDİR?

Türk fantezi müziğinin unutulmaz isimlerinden biri olan Güllü, gerçek adıyla Gül Tut, 15 Ekim 1973'te İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı Kasımpaşa semtinde dünyaya gelmiştir. Roman kökenli bir aileden gelen Güllü, müziğe olan ilgisini çok küçük yaşlarda keşfetmiş ve düğün salonları ile gece kulüplerinde sahne almaya başlamıştır. 1990'lı yıllarda özellikle Roman havalarıyla geniş bir hayran kitlesi kazanan sanatçı, "Balıkesir Bandırma" gibi hit şarkılarıyla tanınmıştır.

Güllü, sadece müzik kariyeriyle değil, özel hayatıyla da sıkça gündeme gelmiştir. Evlilik ve boşanma süreçleri, medyada geniş yankı bulmuş; aynı zamanda uzun yıllar kilolarıyla mücadele eden sanatçı, 2017 yılında geçirdiği tüp mide ameliyatıyla sağlıklı bir yaşam yoluna adım atmıştır. İki çocuk annesi olan Güllü, hayranlarının gönlünde hep özel bir yere sahiptir.

GÜLLÜ KAÇ YAŞINDA?

Güllü, 15 Ekim 1973 doğumlu olduğu için 2025 yılı itibarıyla 52 yaşındadır. Sanatçı, hayatı boyunca enerjik sahne performansları ve güçlü sesiyle kendisini Türk müziğinin önemli figürlerinden biri olarak kabul ettirmiştir.

GÜLLÜ KAÇ YAŞINDA ÖLDÜ?

GÜLLÜ NERELİ?

Güllü, İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Kasımpaşa semtinde doğmuş ve büyümüştür. İstanbul'un kültürel çeşitliliği ve Roman müziği geleneği, Güllü'nün müzik tarzını şekillendiren en önemli unsurlardan biri olmuştur. Küçük yaşlarda başladığı müzik yolculuğu, İstanbul'un renkli müzik ortamıyla birleşerek onu sahnelerin aranılan ismi hâline getirmiştir.

GÜLLÜ'NÜN ŞARKILARI HANGİLERİ?

Güllü, kariyeri boyunca sayısız hit şarkıya imza atmış ve hayranlarının gönlünde özel bir yer edinmiştir. İşte Güllü'nün en çok bilinen ve sevilen şarkıları:

Her Şeyim Oldun

Sabah Olmadan

Ödüm Kopuyor

Değmezmiş Sana

Kopamam Senden

Oyuncak Gibi

Acımıyorsan

Unutamazsın Beni

Bendeki Sen

Varlığın Yeter

Bu şarkılar, yalnızca Güllü'nün sesiyle değil, aynı zamanda Roman müziğinin özgün tınılarıyla da hafızalara kazınmıştır. Hayran kitlesi, her yeni performansında ve albümünde Güllü'nün duygusal ve etkileyici tarzını yakından takip etmiştir.

GÜLLÜ ÖLDÜ MÜ? GÜLLÜ NEDEN, NASIL ÖLDÜ?

Ne yazık ki müzik dünyası, Güllü'nün ani kaybıyla sarsıldı. Sanatçının oğlu, annesinin geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybettiğini açıklamış, detayları ise daha sonra paylaşacağını ifade etmiştir. Bu talihsiz olay, Güllü'nün hayranları ve Türk müziği camiasında büyük üzüntü yaratmıştır. Hayranlar, Güllü neden öldü ve Güllü nasıl öldü sorularına yanıt ararken, sanatçının hayatının trajik bir şekilde sona erdiğini öğrenmiş oldu.