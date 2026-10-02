Samsung S27 ultra ne zaman çıkacak?

Teknoloji tutkunlarının merakla beklediği Samsung Galaxy S27 Ultra'nın çıkış tarihi netleşmeye başladı. Samsung'un geçen yılki takvime göre biraz geriden gelmesi, tanıtımın Ocak yerine Şubat sonuna daha yakın olabileceğine işaret ediyor. İddialara göre şirket ilk kez dört Galaxy S modelini aynı anda duyuracak ve Ultra modele S27, S27+ ve S27 Pro eşlik edecek. İşte Galaxy S27 Ultra'nın çıkış tarihi ve beklenen özelliklerine dair bilinenler…

GALAXY S27 ULTRA ÇIKIŞ TARİHİ

Galaxy S27 Ultra için öne çıkan tahmin, Şubat 2027'de tanıtım ve Şubat-Mart 2027 döneminde satışa sunulma yönünde. Karşılaştırma yapmak gerekirse, Galaxy S26 serisi 25 Şubat 2026'da tanıtılmış ve 11 Mart 2026'da satışa çıkmıştı. Samsung'un yazılım test sürecinde geçen yıla göre biraz geride olması da lansmanın Ocak yerine Şubat sonuna yakın gerçekleşebileceğini düşündürüyor. Bazı kaynaklar ise tanıtımın 10-15 Ocak 2027 arasında yapılabileceğini öne sürüyor.

S27 SERİSİNDE DÖRT MODEL OLACAK

İddialara göre Samsung, ilk kez dört Galaxy S modelini aynı anda duyuracak. Ultra modele Galaxy S27, S27+ ve S27 Pro eşlik edecek. S27 Pro'nun, S Pen desteği olmayan ve daha küçük ekranlı bir Ultra alternatifi olması bekleniyor.

GALAXY S27 ULTRA ÖZELLİKLERİ

Sızıntılara göre Galaxy S27 Ultra'da yaklaşık 6,9 inç ekran ve 5.700 mAh civarında batarya yer alabilir. Telefonda yalnızca Qualcomm'un amiral gemisi işlemcisinin kullanılacağı konuşuluyor. Yeni tasarlanmış arka kamera bölümü, S26 Ultra'daki 60W şarj desteği ve Çin'in 3C kurumu tarafından onaylanan daha büyük batarya da beklenen yenilikler arasında. Ayrıca Samsung'un S21 Ultra'dan beri kullandığı 10 MP'lik 3x telefoto lensi bu modelde kaldırabileceği iddia ediliyor.

GALAXY S27 ULTRA FİYATI NE KADAR OLACAK?

Cihazın fiyatı henüz açıklanmadı. ABD pazarı için yapılan tahminlerde Galaxy S27 Ultra'nın 1.299,99 dolardan satışa çıkabileceği belirtiliyor. Türkiye fiyatının ise tanıtımın ardından netleşmesi bekleniyor.