Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrasında Türkiye'nin birçok bölgesinde kar yağışı başladı. Samsun ilinde ise okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Meteoroloji, birçok il için daha kuvvetli kar yağışı uyarısında bulundu. Ülkemizin genelinde kar yağışlı hava hakim. Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Akdeniz kıyıları ile Diyarbakır, Şanlıurfa ve Mardin çevrelerinde etkili yağışlar var. Peki, Samsun okullar tatil mi SON DAKİKA? 26 Şubat Çarşamba Samsun okul yok mu (Samsun Valiliği Açıklaması – KAR TATİLİ)?

SAMSUN OKULLAR TATİL Mİ?

Samsun Valiliği henüz 26 Şubat Çarşamba günü ile ilgili tatil duyurusu yaptı.

Samsun Valiliği Duyurusu:

SAMSUN GENELİNDE EĞİTİME 1 GÜN ARA

Samsunlu hemşehrilerimiz, sevgili öğrencilerimiz, kıymetli öğretmenlerimiz ve velilerimiz,

İlimizde etkili olan kar yağışı sonrasında meydana gelen don ve buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanabileceği değerlendirildiğinden

TEDBİR AMAÇLI OLARAK İLİMİZ GENELİNDEKİ;

Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm resmi/özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde,

Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı kreşlerde,

Müftülüğe bağlı ihtiyaç odaklı gündüzlü ve 4-6 yaş Kur'an Kurslarında

26 Şubat 2025 Çarşamba günü eğitim-öğretime 1 (bir) gün ara verilmiştir.

Kamu kurumlarımızda görevli;

??Hamileler,

??Engelliler,

??Çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden anneler de 1 (bir) gün idari izinli sayılacaktır.

SAMSUN HAVA DURUMU

METEOROLOJİ UYARDI

Rize ve Artvin ile Ardahan'ın Batısında Yoğun Kar Yağışlarına Dikkat!

Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz'in doğusunda etkisi azalan kar yağışlarının, bu gece saatlerinden itibaren tekrar etkili olmaya başlayacağı ve Perşembe (27.02.2026) sabah saatlerine kadar Rize'nin doğusu, Artvin'in merkez ve kuzey ilçeleri ile Ardahan'ın batısında kuvvetli(10-20 cm) yer yer yoğun (20-50 cm) olması beklendiğinden buzlanma ve dolayı, tipi, çığ riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

26 ŞUBAT HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL EDİLİ?

ORDU

Ordu Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 26 Şubat Çarşamba günü 14 ilçede tamamen, diğerlerinde de kısmen okullar tatil edildi.

SAMSUN

26 Şubat Çarşamba günü Samsun'da eğitime 1 gün ara verildi.



GİRESUN

Giresun Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 26 Şubat Çarşamba günü bazı ilçelerde okullar tatil edildi.