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Samsun deprem bölgesi mi? Samsun'da fay hattı var mı? Samsun'da fay hattı nereden geçiyor?

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Samsun deprem bölgesi mi? Samsun'da fay hattı var mı? Samsun'da fay hattı nereden geçiyor?

Doğal afetler bölgesi olan ülkemizde Samsun'un deprem bölgesi olup olmadığı merak edildi. Arama motorlarında Samsun deprem bölgesi mi? Samsun'da fay hattı var mı, nereden geçiyor? soruları aratıldı. Peki, Samsun deprem bölgesi mi? Samsun'da fay hattı var mı, nereden geçiyor? İşte detaylar...

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Samsun deprem bölgesi mi? Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Türkiye'de yer alan fay hatlarını ayrıntılı şekilde açıkladı. Vatandaşlar ise arama motorlarında Samsun deprem bölgesi mi? Samsun'dafay hattı var mı, nereden geçiyor? sorularına yanıt arıyor. Detaylar haberimizde...

SAMSUN DEPREM BÖLGESİ Mİ?

Samsun 2. derece deprem bölgesi olarak biliniyor. Samsun'un Ladik, Havza ve Vezirköprü ilçeleri 1. Derece deprem bölgelerinde yer alırken Alaçam,Terme, Bafra Çarşamba ovaları ise 3. Derece deprem bölgelerinde yer alıyor.

Samsun deprem bölgesi mi? Samsun'da fay hattı var mı? Samsun'da fay hattı nereden geçiyor?

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