Samsun deprem bölgesi mi? Samsun'da fay hattı var mı? Samsun'da fay hattı nereden geçiyor?

Doğal afetler bölgesi olan ülkemizde Samsun'un deprem bölgesi olup olmadığı merak edildi. Arama motorlarında Samsun deprem bölgesi mi? Samsun'da fay hattı var mı, nereden geçiyor? soruları aratıldı. Peki, Samsun deprem bölgesi mi? Samsun'da fay hattı var mı, nereden geçiyor? İşte detaylar...