Üye Girişi
Haberler

Samsun Belediyesi hangi parti? Samsun Belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2024 Yerel Seçimlerinde Samsun Belediyesi'nin hangi partiden olduğu merak konusu oldu. Peki, Samsun Belediyesi hangi parti? Samsun Belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? İşte 2024 İstanbul Samsun yerel seçim sonuçları!

Samsun Belediyesi hangi parti? Sorusu merak edilmekte ve konu hakkında sıklıkla araştırılmakta. Bununla birlikte 2024 Yerel Seçimlerinde; Belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyeti belli oldu. Peki, Samsun Belediyesi hangi parti? Samsun Belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? İşte 2024 İstanbul Samsun yerel seçim sonuçları!

SAMSUN BELEDİYE BAŞKANI HANGİ PARTİDEN?

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı, seçim sonuçlarına göre %42.17 oy oranıyla Ak Parti'den Halit Doğan oldu. Halit Doğan, 330.636 oy alarak rakiplerine karşı %15.16'lık bir oy farkıyla öne geçti. Diğer adaylar arasında en yakın rakibi olan CHP'den Cevat Öncü ise %27.01 oy oranıyla ve 211.756 oy alarak ikinci sırada yer aldı. Aradaki oy farkı 118.880 olarak gerçekleşti. İyi Parti'den İmren Nilay Tüfekçi ise %14.12 oy oranıyla ve 110.692 oy alarak üçüncü sırada yer aldı. Bu verilere göre Samsun Belediye Başkanı Halit Doğan, Ak Parti'den seçilmiştir.

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Emir Ceran
Emir Ceran
Haberler.com - Gündem

Milliyetçi Hareket Partisi Cumhuriyet Halk Partisi İYİ Parti İstanbul AK Parti Samsun Gündem Politika Haberler

Bakmadan Geçme

AKREP DOLUNAYI ne zaman? Akrep Dolunayı etkileri neler? Burçlara etkileri neler olacak? BURÇ YORUMLARI! 1 Mayıs'ta Taksim Meydanı kapalı mı, neden kapalı? Taksim Meydanı'nda 1 Mayıs kutlamaları yasak mı? Samsun Belediyesi hangi parti? Samsun Belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel ne zaman görüşecekler? Buket Dereoğlu kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Buket Dereoğlu kaç yaşında, nereli? Buket Dereoğlu biyografisi! Sandık Kokusu kadrosuna hangi isim katıldı? Kadroya dahil olan isim kim? Hande Sarıoğlu ve Yağmur Çevik canlı yayında neden kavga etti? Kavganın sebebi ne? Borsa bugün kapalı mı? 24 Nisan Çarşamba bugün borsa açık mı, saat kaçta açılacak? Semih Kılıçsoy, Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı? Semih'in sakatlığı bitti mi? Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu'nun yüksek lisansı sahte çıktı! Elif Aslı Yıldız istifa etti mi? Yüksek lisansı sahte mi çıktı? Erinç Sağkan kimdir? Halk Tv konuğu Erinç Sağkan kaç yaşında, nereli? Erinç Sağkan biyografisi! Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu kimdir? Patiswiss CEO'su Elif Aslı Yıldız istifa etti mi? Elif Aslı Yıldız kaç yaşında, nereli? Hıdırellez nedir? Hıdırellez günü ne yapılır? Hıdırellez kutlamak günah mı? Üsküdar - Samandıra Metro Hattı'nda ne oldu? Metrolar çalışıyor mu? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2024: İstanbul barajlarında son durum nedir? Baraj doluluk oranı seviyesi yüzde kaç?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title