Samsun Belediyesi hangi parti? Sorusu merak edilmekte ve konu hakkında sıklıkla araştırılmakta. Bununla birlikte 2024 Yerel Seçimlerinde; Belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyeti belli oldu. Peki, Samsun Belediyesi hangi parti? Samsun Belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? İşte 2024 İstanbul Samsun yerel seçim sonuçları!

SAMSUN BELEDİYE BAŞKANI HANGİ PARTİDEN?

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı, seçim sonuçlarına göre %42.17 oy oranıyla Ak Parti'den Halit Doğan oldu. Halit Doğan, 330.636 oy alarak rakiplerine karşı %15.16'lık bir oy farkıyla öne geçti. Diğer adaylar arasında en yakın rakibi olan CHP'den Cevat Öncü ise %27.01 oy oranıyla ve 211.756 oy alarak ikinci sırada yer aldı. Aradaki oy farkı 118.880 olarak gerçekleşti. İyi Parti'den İmren Nilay Tüfekçi ise %14.12 oy oranıyla ve 110.692 oy alarak üçüncü sırada yer aldı. Bu verilere göre Samsun Belediye Başkanı Halit Doğan, Ak Parti'den seçilmiştir.