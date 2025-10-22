Şampiyonlar Ligi güncel puan durumu! Galatasaray ilk 8'e tırmanıyor

Şampiyonlar Ligi puan durumu güncel! Galatasaray bu akşam evinde ağırladığı Bodo Glimt'i 3-1 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'nde önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı. İşte Şampiyonlar Ligi puan durumu haberimizde...

ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN DURUMU

3. hafta maçları devam ederken Şampiyonlar Ligi puan durumunda son durum şu şekildedir:

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE GALATASARAY KAÇINCI?

Şu ana kadarki sonuçlarda göre Galatasaray 6 puanla 14. sırada yer alıyor.