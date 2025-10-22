Şampiyonlar Ligi güncel puan durumu! Galatasaray ilk 8'e tırmanıyor
Şampiyonlar Ligi güncel puan durumu belli oldu. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Norveç'in Bodo/Glimt takımını ağırladı. Michael Oliver'ın yönettiği karşılaşma, TRT 1 ve tabii platformundan yayımlandı. İşte Şampiyonlar Ligi puan durumu!
Şampiyonlar Ligi puan durumu güncel! Galatasaray bu akşam evinde ağırladığı Bodo Glimt'i 3-1 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'nde önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı. İşte Şampiyonlar Ligi puan durumu haberimizde...
ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN DURUMU
3. hafta maçları devam ederken Şampiyonlar Ligi puan durumunda son durum şu şekildedir:
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE GALATASARAY KAÇINCI?
Şu ana kadarki sonuçlarda göre Galatasaray 6 puanla 14. sırada yer alıyor.