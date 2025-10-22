Haberler

Şampiyonlar Ligi güncel puan durumu! Galatasaray ilk 8'e tırmanıyor

Şampiyonlar Ligi güncel puan durumu! Galatasaray ilk 8'e tırmanıyor
Şampiyonlar Ligi güncel puan durumu belli oldu. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Norveç'in Bodo/Glimt takımını ağırladı. Michael Oliver'ın yönettiği karşılaşma, TRT 1 ve tabii platformundan yayımlandı. İşte Şampiyonlar Ligi puan durumu!

Şampiyonlar Ligi puan durumu güncel! Galatasaray bu akşam evinde ağırladığı Bodo Glimt'i 3-1 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'nde önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı. İşte Şampiyonlar Ligi puan durumu haberimizde...

ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN DURUMU

3. hafta maçları devam ederken Şampiyonlar Ligi puan durumunda son durum şu şekildedir:

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE GALATASARAY KAÇINCI?

Şu ana kadarki sonuçlarda göre Galatasaray 6 puanla 14. sırada yer alıyor.

