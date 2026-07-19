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Netanyahu tarihi final öncesi tarafını seçti: Vamos Argentina

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Netanyahu tarihi final öncesi tarafını seçti: Vamos Argentina
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Dünya Kupası finali öncesinde Arjantin'e desteğini açıkladı. Arjantin'in İsrail Büyükelçisi ile bir araya gelen Netanyahu, "Arjantin'i güçlü şekilde destekliyoruz. Ben de çoğu İsrailli gibi Arjantin'in yanındayım. İyi şanslar... Vamos Argentina!" ifadelerini kullanarak Arjantin Milli Takımı'na başarı diledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Dünya Kupası finali öncesinde Arjantin'e desteğini açıkladı. Arjantin'in İsrail Büyükelçisi Haham Shimon Axel Wahnish'i kabul eden Netanyahu, Arjantin Milli Takımı forması ve imzalı top hediye aldı.

"ÇOĞU İSRAİLLİ GİBİ BEN DE ARJANTİN'İN YANINDAYIM"

Görüşme sırasında konuşan Netanyahu, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'ye hitaben, "Arjantin'i güçlü şekilde destekliyoruz. Ben de çoğu İsrailli gibi Arjantin'in yanındayım. İyi şanslar... Vamos Argentina!" ifadelerini kullandı.

MILEI'YE "GERÇEK BİR DOST" DEDİ

Netanyahu ayrıca Javier Milei'yi "gerçek bir dost" olarak nitelendirerek, Arjantin'i birçok alanda desteklediklerini ve Dünya Kupası finalinde de başarı dilediklerini söyledi.

İspanya ile Arjantin arasında oynanacak Dünya Kupası finali öncesinde gelen bu açıklama, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

Kaynak: Haberler.com
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