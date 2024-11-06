Salıncak eyaletler hangileri? ABD'de kaç tane eyalet var?

Amerika'da kaç tane eyalet var? ABD'deki başkanlık yarışı, Cumhuriyetçiler ve Demokratlar arasında süregelen çekişmeyle "salıncak eyalet" olarak bilinen 7 kilit eyaletin sonuçlarına göre belirleniyor. ABD'de toplam kaç eyalet var? Salıncak eyaletler hangileri? ABD'de bugün yapılacak 60. başkanlık seçimi, dünya genelinde büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Demokrat Kamala Harris ile Cumhuriyetçi Donald Trump arasındaki çekişmeli yarış haftalardır sürüyor. ABD'de kaç tane eyalet var? Detaylar haberimizdedir...

AMERİKA'DA KAÇ EYALET VAR?

Amerika Birleşik Devletleri, 50 eyaletten oluşan bir federal birliktir. Başkanlık seçimlerinde "salıncak" olarak adlandırılan 7 kritik eyalet, küçük oy farklarıyla partiler arasında değişiklik gösterebildiğinden sonucu belirleyici rol oynar. Yani, 337 milyonluk nüfusun yalnızca yüzde 18'inin yaşadığı bu eyaletler, ülkenin yeni başkanının kim olacağını belirleme gücüne sahiptir.

SALINCAK EYALET HANGİLERİ?

2024 başkanlık seçimlerinde tüm dikkatler Pensilvanya, Georgia, Arizona, Nevada, Michigan, North Carolina ve Wisconsin gibi salıncak eyaletlerde. Başkanlığı kazanmak için 270 delegeye ulaşılması gereken ABD'de, bu kritik eyaletler toplamda 93 delege sunuyor. Pensilvanya, 19 delegeyle salıncak eyaletler arasında en fazla delegeye sahip. 2020'de Joe Biden, Pensilvanya'yı küçük bir farkla alarak başkanlığı kazanmıştı. Cumhuriyetçi eğilimli Georgia ise, 16 delegeyle 2020 seçimlerinde Biden'a destek vermişti. Nevada ise 6 delegeyle salıncak eyaletler içinde en az sandalyeye sahip durumda.