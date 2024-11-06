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Salıncak eyaletler hangileri? ABD'de kaç tane eyalet var?

Salıncak eyaletler hangileri? ABD'de kaç tane eyalet var?
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Amerika salıncak eyalet nedir? ABD'nin politik yapısında önemli bir rol oynayan salıncak eyaletler, seçim sonuçlarını belirleyebilen eyaletlerdir. ABD'deki toplam eyalet sayısı ve salıncak eyalet nedir sorularına yanıt aranıyor. ABD'de kaç tane eyalet var ve salıncak eyaletler hangileri olduğu birçok kişi tarafından araştırılıyor. Peki, Salıncak eyaletler hangileri? ABD'de kaç tane eyalet var? ABD seçimlerini kim kazandı?

Amerika'da kaç tane eyalet var? ABD'deki başkanlık yarışı, Cumhuriyetçiler ve Demokratlar arasında süregelen çekişmeyle "salıncak eyalet" olarak bilinen 7 kilit eyaletin sonuçlarına göre belirleniyor. ABD'de toplam kaç eyalet var? Salıncak eyaletler hangileri? ABD'de bugün yapılacak 60. başkanlık seçimi, dünya genelinde büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Demokrat Kamala Harris ile Cumhuriyetçi Donald Trump arasındaki çekişmeli yarış haftalardır sürüyor. ABD'de kaç tane eyalet var? Detaylar haberimizdedir...

AMERİKA'DA KAÇ EYALET VAR?

Amerika Birleşik Devletleri, 50 eyaletten oluşan bir federal birliktir. Başkanlık seçimlerinde "salıncak" olarak adlandırılan 7 kritik eyalet, küçük oy farklarıyla partiler arasında değişiklik gösterebildiğinden sonucu belirleyici rol oynar. Yani, 337 milyonluk nüfusun yalnızca yüzde 18'inin yaşadığı bu eyaletler, ülkenin yeni başkanının kim olacağını belirleme gücüne sahiptir.

Salıncak eyaletler hangileri? ABD'de kaç tane eyalet var?

SALINCAK EYALET HANGİLERİ?

2024 başkanlık seçimlerinde tüm dikkatler Pensilvanya, Georgia, Arizona, Nevada, Michigan, North Carolina ve Wisconsin gibi salıncak eyaletlerde. Başkanlığı kazanmak için 270 delegeye ulaşılması gereken ABD'de, bu kritik eyaletler toplamda 93 delege sunuyor. Pensilvanya, 19 delegeyle salıncak eyaletler arasında en fazla delegeye sahip. 2020'de Joe Biden, Pensilvanya'yı küçük bir farkla alarak başkanlığı kazanmıştı. Cumhuriyetçi eğilimli Georgia ise, 16 delegeyle 2020 seçimlerinde Biden'a destek vermişti. Nevada ise 6 delegeyle salıncak eyaletler içinde en az sandalyeye sahip durumda.

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