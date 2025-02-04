Salih Uzun CHP'ye mi katıldı? Salih Uzun hangi partiden?

Son dönemlerde sık sık gündeme gelen siyasi partiler arasında milletvekili ve üst düzey yönetici transferleri hız kesmeden devam ediyor. 2024 yılının Kasım ayında Demokrat Parti'den istifa eden İzmir Milletvekili Salih Uzun, siyasi kariyerine bağımsız milletvekili olarak devam ediyordu. Yapılan açıklamaların ardından İzmir Milletvekili Salih Uzun'un CHP'ye katılıp katılmadığı merak konusu oldu. Peki, Salih Uzun CHP'ye mi geçti, nasıl bir görev üstlenecek? İşte, detaylar…

SALİH UZUN CHP'YE Mİ GEÇTİ?

Geçtiğimiz sene Demokrat Parti'den istifa eden İzmir Milletvekili Salih Uzun, geçtiğimiz saatlerde Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) katılarak yeni siyasi rotasını belirledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel veİzmir Milletvekili Salih Uzun

Siyasete Anavatan Partisi (ANAP) çatısı altında başlayan ve partinin son genel başkanı olarak görev alan Salih Uzun, Anavatan Partisi'nin (ANAP) Demokrat Parti (DP) ile birleşmesinin ardından, siyasi kariyerine DP'de devam etmiş ardından Demokrat Parti'den ayrılarak bağımsız milletvekili olduğunu duyurmuştu.

Geçtiğimiz saatlerde Salih Uzun'un CHP'ye geçtiği ve rozetinin CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından takıldığı duyuruldu. Açıklamaları esnasında Salih Uzun; "Ben buraya tümüyle değişerek gelmedim, sizi değiştirmek için de gelmedim. Niye geldim? Çünkü bugün yapılacak tek şey birleşme, dayanışma ve birlikte direnme, birlikte mücadele; ayrı ayrı değil." şeklinde konuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel konuşması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise "Muhalefeti parçalama girişimlerine karşı tavır geliştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

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