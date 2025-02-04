DEM Partili Bakırhan: Öcalan tarihi bir çağrı yapacak, artık top Erdoğan'da

"Öcalan tarihi bir çağrı yapacak" deyip topu Erdoğan'a attılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversite öğrencilerinin maaşla çalışabileceği modelin detaylarını anlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrencilere istihdam müjdesi
Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel hakkında 'görevi kötüye kullanma' suçundan iddianame

Bir CHP'li belediye başkanının daha hapsi isteniyor
Ahmed El Şara'nın eşi ilk kez görüntülendi

Eşi ilk kez görüntülendi! İşte Suriye'nin yeni fırst lady'si

Salih Uzun CHP'ye mi katıldı? Salih Uzun hangi partiden?

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şimdilerde İzmir Milletvekili Salih Uzun CHP'ye geçti mi? sorusu, son günlerin en çok merak edilen siyasi gelişmeleri arasında yer alıyor. Peki, Salih Uzun CHP'ye mi katıldı? Salih Uzun hangi partiden geldi, siyasi kariyerine nerede başladı? İşte, merak edilen detaylar…

Son dönemlerde sık sık gündeme gelen siyasi partiler arasında milletvekili ve üst düzey yönetici transferleri hız kesmeden devam ediyor. 2024 yılının Kasım ayında Demokrat Parti'den istifa eden İzmir Milletvekili Salih Uzun, siyasi kariyerine bağımsız milletvekili olarak devam ediyordu. Yapılan açıklamaların ardından İzmir Milletvekili Salih Uzun'un CHP'ye katılıp katılmadığı merak konusu oldu. Peki, Salih Uzun CHP'ye mi geçti, nasıl bir görev üstlenecek? İşte, detaylar…

SALİH UZUN CHP'YE Mİ GEÇTİ?

Geçtiğimiz sene Demokrat Parti'den istifa eden İzmir Milletvekili Salih Uzun, geçtiğimiz saatlerde Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) katılarak yeni siyasi rotasını belirledi.

Salih Uzun CHP'ye mi katıldı? Salih Uzun hangi partiden?CHP Genel Başkanı Özgür Özel veİzmir Milletvekili Salih Uzun

Siyasete Anavatan Partisi (ANAP) çatısı altında başlayan ve partinin son genel başkanı olarak görev alan Salih Uzun, Anavatan Partisi'nin (ANAP) Demokrat Parti (DP) ile birleşmesinin ardından, siyasi kariyerine DP'de devam etmiş ardından Demokrat Parti'den ayrılarak bağımsız milletvekili olduğunu duyurmuştu.

Geçtiğimiz saatlerde Salih Uzun'un CHP'ye geçtiği ve rozetinin CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından takıldığı duyuruldu. Açıklamaları esnasında Salih Uzun; "Ben buraya tümüyle değişerek gelmedim, sizi değiştirmek için de gelmedim. Niye geldim? Çünkü bugün yapılacak tek şey birleşme, dayanışma ve birlikte direnme, birlikte mücadele; ayrı ayrı değil." şeklinde konuştu.

Salih Uzun CHP'ye mi katıldı? Salih Uzun hangi partiden?CHP Genel Başkanı Özgür Özel konuşması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise "Muhalefeti parçalama girişimlerine karşı tavır geliştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Salih Uzun CHP'ye mi katıldı? Salih Uzun hangi partiden?TBMM canlı yayın

Salih Uzun CHP'ye mi katıldı? Salih Uzun hangi partiden?
Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
img

Türk futbol tarihine geçen an
img

Fotoğraf dün gece Türkiye'nin turizm kentinde çekildi
img

Telefonla bağlanan kadın, kocasının fantezisinden dert yandı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor! Yüksek ücret ödeme devri sona erdi

Özel hastanelerde yeni dönem! Milyonlar rahat bir nefes alacak
Kadir Sağlam'a Gaziantep'te tepki! Lokantaya giremedi

Galatasaray maçı sonrası yemek yemeye gitti, neye uğradığını şaşırdı
Canlı yayında skandal: Telefonla bağlanan kadın, kocasının fantezisinden dert yandı

Telefonla bağlanan kadın, kocasının fantezisinden dert yandı
Para kazandırarak gitti: Michy Batshuayi'nin yeni takımı belli oldu

İşte yeni takımı ve Galatasaray'a kazandırdığı para
NATO'dan sürpriz Türkiye paylaşımı! Güverteden çektiler

NATO'dan sürpriz Türkiye paylaşımı! Güverteden çektiler
Turbo Turabi yasak getirilen şarkısının sözlerini değiştirdi

Turbo Turabi'den her yerden sildirilen şarkısı için sürpriz hamle

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.