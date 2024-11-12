Salı günü hangi diziler var? 12 Kasım Salı TV'de bu akşamki diziler!
Salı günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Salı dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Bugün 12 Kasım 2024 Salı günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Salı hangi diziler var 2024? Salı günü dizileri! İşte Salı akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı...
Salı hangi diziler var? Salı günleri Tv'de hangi diziler var merak ediliyor. Bugün 12 Kasım 2024 Salı günü Kanal D'de, NOW Tv'de, Star Tv'de, Show Tv'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Salı hangi diziler var 2024? İşte Salı akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde!
SALI HANGİ DİZİLER VAR?
Salı günü TV'de şu diziler var:
KANAL D YAYIN AKIŞI
17:15 Bizi Birleştiren Hayat
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Uzak Şehir
22:30 İnci Taneleri
01:30 Uzak Şehir
03:30 Güllerin Savaşı
05:00 Poyraz Karayel
TV8 YAYIN AKIŞI
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 İlkay Buharalı'yla Gerçekler
02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
04:30 Aramızda Kalmasın
NOW YAYIN AKIŞI
16:30 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
19:00 Selçuk Tepeli İle NOW Ana Haber
20:00 Gizli Bahçe
23:30 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet…
02:15 Her Yerde Sen
04:30 Kefaret
05:45 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
SHOW YAYIN AKIŞI
18:45 Show Ana Haber
20:00 Bahar
23:45 Kalpazan
02:45 Sandık Kokusu
05:00 Siyah Kalp
ATV YAYIN AKIŞI
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Bir Gece Masalı
00:20 Kuruluş Osman
03:00 Ateş Kuşları
05:50 Kalp Yarası
STAR YAYIN AKIŞI
19:00 Star Haber
20:00 Süt Kardeşler
22:30 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
01:00 Erkenci Kuş
03:00 Baba Ocağı
05:00 Söz
TRT 1 YAYIN AKIŞI
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı
00:15 Gönül Dağı
02:35 Seksenler
03:20 Masumlar Apartmanı