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Salı günü hangi diziler var? 12 Kasım Salı TV'de bu akşamki diziler!

Salı günü hangi diziler var? 12 Kasım Salı TV'de bu akşamki diziler!
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Salı günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Salı dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Bugün 12 Kasım 2024 Salı günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Salı hangi diziler var 2024? Salı günü dizileri! İşte Salı akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı...

Salı hangi diziler var? Salı günleri Tv'de hangi diziler var merak ediliyor. Bugün 12 Kasım 2024 Salı günü Kanal D'de, NOW Tv'de, Star Tv'de, Show Tv'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Salı hangi diziler var 2024? İşte Salı akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde!

SALI HANGİ DİZİLER VAR?
Salı günü TV'de şu diziler var:
KANAL D YAYIN AKIŞI

17:15 Bizi Birleştiren Hayat

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Uzak Şehir

22:30 İnci Taneleri

01:30 Uzak Şehir

03:30 Güllerin Savaşı

05:00 Poyraz Karayel

Salı günü hangi diziler var? 12 Kasım Salı TV'de bu akşamki diziler

TV8 YAYIN AKIŞI

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 İlkay Buharalı'yla Gerçekler

02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

04:30 Aramızda Kalmasın

Salı günü hangi diziler var? 12 Kasım Salı TV'de bu akşamki diziler

NOW YAYIN AKIŞI

16:30 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

19:00 Selçuk Tepeli İle NOW Ana Haber

20:00 Gizli Bahçe

23:30 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet…

02:15 Her Yerde Sen

04:30 Kefaret

05:45 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

Salı günü hangi diziler var? 12 Kasım Salı TV'de bu akşamki diziler

SHOW YAYIN AKIŞI

18:45 Show Ana Haber

20:00 Bahar

23:45 Kalpazan

02:45 Sandık Kokusu

05:00 Siyah Kalp

ATV YAYIN AKIŞI

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Bir Gece Masalı

00:20 Kuruluş Osman

03:00 Ateş Kuşları

05:50 Kalp Yarası

Salı günü hangi diziler var? 12 Kasım Salı TV'de bu akşamki diziler

STAR YAYIN AKIŞI

19:00 Star Haber

20:00 Süt Kardeşler

22:30 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

01:00 Erkenci Kuş

03:00 Baba Ocağı

05:00 Söz

Salı günü hangi diziler var? 12 Kasım Salı TV'de bu akşamki diziler

TRT 1 YAYIN AKIŞI

17:45 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı

00:15 Gönül Dağı

02:35 Seksenler

03:20 Masumlar Apartmanı

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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