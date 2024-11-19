Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisi ne zaman başlıyor? Şakir Paşa Ailesi dizisi konusu nedir, oyuncu kadrosu kimler?
Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisi ne zaman başlıyor ve konusu nedir merak ediliyor. Now Tv'nin yeni dizisi Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Peki, Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisi konusu nedir?
Now Tv'de yayınlanan Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisi konusu ve oyuncu kadrosu ile dikkat çekiyor. Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisi ne zaman başlıyor? Detaylar haberimizdedir…
ŞAKİR PAŞA AİLESİ: MUCİZELER VE SKANDALLAR DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
"Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar" dizisisi çok yakında NOW'da yayınlanacak.
ŞAKİR PAŞA AİLESİ: MUCİZELER VE SKANDALLAR DİZİSİ KONUSU NEDİR?
Döneminin ilerisinde bir hayat sürdüren Şakir Paşa ailesinin entrika ve sırlarla dolu hayatlarını anlatan dizinin hikayesi 1912'de başlıyor. Halikarnas Balıkçısı adıyla Bodrum'u bugünkü ününe kavuşturan Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın İtalyan eşiyle beraber Büyükada'ya ailesinin evine dönmesi, herkesin hayatını kökünden değiştirecektir. Bu değişim sadece yaşandığı dönemi etkilemekle kalmayacak; aileden, modern resmin ustası prenses Fahrelnissa Zeid, ilk Türk gravür sanatçısı Aliye Berger ve ilk Türk seramik sanatçısı Füreya Koral gibi birbirinden başarılı isimlerin çıkmasına da vesile olacaktır.
ŞAKİR PAŞA AİLESİ: MUCİZELER VE SKANDALLAR DİZİSİ OYUNCU KADROSU
Meryem Uzerli
Vahide Perçin
Fırat Tanış
Devrim Yakut
Cem Yiğit Üzümoğlu
Denise Capezza
Nilsu Berfin Aktaş
Helin Kandemir
Yağmur Başkurt
Onur Durmaz