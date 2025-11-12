Anne ve babalarını aynı gece trajik bir şekilde kaybeden altı kardeşin hikâyesini anlatan Sahipsizler, izleyiciyi derin bir duygu yolculuğuna çıkarıyor. Azize (Hazal Subaşı), Cemo (Kaan Mirac Sezen), Zeliha (Doğa Bayram), Fidan (Ece Bağcı), Samet (Umut Kaplıca) ve Balım (Züleyha Yıldız) karakterleri üzerinden ilerleyen dizi; kayıp, dayanışma ve yeniden ayağa kalkma temalarını işliyor. Her bir kardeş kendi acısıyla yüzleşirken, aile bağlarını koruma mücadelesi veriyor. Sahipsizler neden yok, Sahipsizler yeni bölüm neden yayınlanmadı, bu hafta Sahipsizler yeni bölüm yok mu?

SAHİPSİZLER YENİ BÖLÜM YAYINLANACAK MI?

Bir gecede anne ve babalarını kaybeden altı kardeşin duygu yüklü hikayesini anlatan Sahipsizler, izleyiciyi derinden etkileyen senaryosu ile dikkat çekmeye devam ediyor. Azize (Hazal Subaşı), Cemo (Kaan Miraç Sezen), Zeliha (Doğa Bayram), Fidan (Ece Bağcı), Samet (Umut Kaplıca) ve Balım (Züleyha Yıldız) karakterleri üzerinden ilerleyen yapım; kayıp, dayanışma ve yeniden tutunma temasını işliyor. Her bir kardeş kendi acısıyla yüzleşirken, aile olmanın gücünü korumaya çalışıyor. Peki, Sahipsizler yeni bölümüyle ekrana gelecek mi? 12 Kasım Çarşamba akşamı Sahipsizler var mı yok mu?

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Sahte Hazar'ın ölümünün ardından ortalık karışmıştır. Devran, Aras'ın kurduğu oyuna düşer ve İlyas ile Çavuş'un aşiretin kontrolünü ele geçirmeye çalıştıklarını sanarak harekete geçer. Ancak bu kez yalnız değildir; Yavuz, intikam planını devreye alır ve Samet'i kaçırır. Öte yanda Firuze, Bahar'ın hastalığının ilerlediğini öğrenir ve karaciğer nakli gerektiğini duyunca Yusuf'tan yeniden Bahar'ın yanında olmasını ister. Devran ve Azize, Yavuz'un izini bulmak için seferber olurken; Aras ve Bade, Devran'ı köşeye sıkıştırabilecek, Azize hakkında önemli bir bilgiye ulaşır.

SAHİPSİZLER'İN HİKAYESİ

Anne ve babalarının ani ölümüyle yaşamları altüst olan altı kardeşin hikayesini merkezine alan Sahipsizler, aile bağlarının gücünü ön plana çıkarıyor. Azize, Cemo ve Zeliha; küçük kardeşleri Fidan, Samet ve Balım için hem anne-baba hem de siper olmaya çalışıyor.

Mardin'de doğan masum bir aşk hikayesinin gölgesi, İstanbul'un karmaşık düzeninde kardeşlerin kaderini şekillendiriyor. Dizi, sevgi ve bağlılığın tüm zorluklara rağmen nasıl ayakta kalabileceğini derin bir dramatik anlatımla sunuyor. Hem duygusal hem de umut dolu atmosferiyle izleyiciye dokunan sahneler içeriyor.

SAHİPSİZLER OYUNCU KADROSU

Hazal Subaşı – Azize

Kaan Miraç Sezen – Cemo

Doğa Bayram – Zeliha

Ece Bağcı – Fidan

Umut Kaplıca – Samet

Züleyha Yıldız – Balım

Mina Derman – Melis

Turgut Tunçalp – Haşmet Kılıç

Reha Özcan – Cevdet / Aslan Abi

Enes Koçak – Yusuf Kılıç

Burak Berkay Akgül – Devran Alaz

Mehmet Bozdoğan – Yavuz Uzunkaya

Duygu Karaca – Necla Kılıç

Onur Berk Arslanoğlu – Emrah

Sacide Taşaner – Rezmiye Kılıç

Bilge Can Göker – Süheyla Kılıç

Zeynep Köse – Bala

SAHİPSİZLER NEDEN YAYINLANMIYOR?

Sahipsizler dizisi bu hafta yeni bölümüyle değil, tekrar bölümüyle ekranlarda olacak. 12 Kasım Çarşamba akşamı dizinin yeni bölümü yayınlanmayacak.

