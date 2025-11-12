Haberler

Sahipsizler CANLI izle! 12 Kasım Çarşamba Star TV Sahipsizler 38. bölüm SON BÖLÜM izleme linki!

Güncelleme:
Sahipsizler, etkileyici hikâye örgüsü ve dikkat çekici fragmanlarıyla yeni sezonun en çok konuşulan dizileri arasına adını yazdırdı. Star TV ekranlarında 12 Kasım Çarşamba akşamı yayınlanan 38. bölüm, izleyiciler tarafından büyük bir merakla takip edildi. "Sahipsizler canlı izle" aramaları, dizinin son gelişmelerini kaçırmak istemeyen izleyiciler arasında gündemin üst sıralarına yerleşti.

Anne ve babalarını bir gecede kaybeden altı kardeşin dram dolu yaşam mücadelesini anlatan yapım; Azize (Hazal Subaşı), Cemo (Kaan Miraç Sezen), Zeliha (Doğa Bayram), Fidan (Ece Bağcı), Samet (Umut Kaplıca) ve Balım (Züleyha Yıldız) karakterlerinin birbirlerine tutunarak hayata karşı verdikleri direnişi konu alıyor. Yaşadıkları tüm acılara rağmen pes etmeyen kardeşlerin hikâyesi, seyircilerin kalbinde derin izler bırakıyor. Bu nedenle, "Sahipsizler son bölüm izle" aramaları sosyal medyada ve arama motorlarında yoğun ilgi görmeye devam ediyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sahte Hazar'ın ölümünün ardından ortalık karışır. Devran, Aras'ın oyununa gelip İlyas ve Çavuş'un aşiretin liderliğine göz diktiklerini düşünür ve harekete geçer. Ancak bu kez hedef yalnız o değildir: Yavuz, intikam planını devreye sokar ve Samet'i kaçırır. Öte yanda Firuze, Bahar'ın hastalığının ilerlediğini ve karaciğer nakli gerektiğini öğrenir; Yusuf'tan yeniden Bahar'ın yanında olmasını ister. Devran ve Azize, Yavuz'un izini bulmak için seferber olurken, Aras ve Bade, Devran'ı köşeye sıkıştıracak Azize ile ilgili bir bilgiyi ele geçirir

SAHİPSİZLER OYUNCU KADROSU

• Hazal Subaşı – Azize

• Kaan Miraç Sezen – Cemo

• Doğa Bayram – Zeliha

• Ece Bağcı – Fidan

• Umut Kaplıca – Samet

• Züleyha Yıldız – Balım

• Mina Derman – Melis

• Turgut Tunçalp – Haşmet Kılıç (baş antagonist)

• Reha Özcan – Cevdet / Aslan Abi

• Enes Koçak – Yusuf Kılıç

• Burak Berkay Akgül – Devran Alaz

• Mehmet Bozdoğan – Yavuz Uzunkaya

• Duygu Karaca – Necla Kılıç

• Onur Berk Arslanoğlu – Emrah

• Sacide Taşaner – Rezmiye Kılıç

• Bilge Can Göker – Süheyla Kılıç

• Zeynep Köse – Bala

DİZİNİN KONUSU

Sahipsizler, anne ve babalarının trajik ölümü sonrası ayakta kalmaya çalışan altı kardeşin dokunaklı hikâyesini konu alıyor. Azize, Zeliha ve Cemo; çocuk yaşta olmalarına rağmen, küçük kardeşleri Fidan, Samet ve Balım için büyük bir olgunluk göstererek adeta ebeveynlik rolünü üstleniyor.

Mardin'de doğan saf bir aşkın, İstanbul'un acımasız gerçekleriyle sınandığı hikâye; dayanışmayı, kardeşliği ve umudun gücünü gözler önüne seriyor. Dizi, dramatik sahneleriyle izleyiciyi derinden etkilerken, güçlü karakterleriyle de iz bırakıyor.

SAHİPSİZLER CANLI İZLE

Sahipsizler dizisinin tüm bölümleri ve yeni yayınlanan son bölümü, dizinin resmi yayın platformları üzerinden izlenebiliyor. Kaçıran izleyiciler için "Sahipsizler son bölüm izle" seçeneği yoğun ilgi görmeye devam ediyor.

