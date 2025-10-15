Dizide, bir gecede anne ve babalarını kaybeden altı kardeşin hayata tutunma mücadelesi konu ediliyor. Azize (Hazal Subaşı), Cemo (Kaan Mirac Sezen), Zeliha (Doğa Bayram), Fidan (Ece Bağcı), Samet (Umut Kaplıca) ve Balım (Züleyha Yıldız), yaşadıkları büyük kaybın ardından birbirlerine sığınarak yeniden bir yaşam kurmaya çalışıyor. Her biri kendi iç dünyasında farklı zorluklarla yüzleşirken, kardeşlik bağı onların en güçlü dayanağı haline geliyor. İzleyiciler ise merakla, "Sahipsizler 35. bölüm fragmanı yayınlandı mı?" sorusunun yanıtını bekliyor.

SAHİPSİZLER OYUNCU KADROSU

Sezonun en dikkat çekici dizilerinden Sahipsizler, güçlü oyuncu kadrosuyla izleyicilere duygusal bir hikaye sunuyor. Başrollerde Hazal Subaşı (Azize) ve Kaan Miraç Sezen (Cemo) yer alırken, onlara Doğa Bayram (Zeliha), Ece Bağcı (Fidan), Umut Kaplıca (Samet) ve Züleyha Yıldız (Balım) gibi genç yetenekler eşlik ediyor.

Kadronun diğer dikkat çeken isimleri arasında; Mina Derman (Melis), Turgut Tunçalp (Haşmet Kılıç – dizinin baş düşmanı), Reha Özcan (Cevdet / Aslan Abi), Enes Koçak (Yusuf Kılıç), Burak Berkay Akgül (Devran Alaz), Mehmet Bozdoğan (Yavuz Uzunkaya), Duygu Karaca (Necla Kılıç), Onur Berk Arslanoğlu (Emrah), Sacide Taşaner (Rezmiye Kılıç), Bilge Can Göker (Süheyla Kılıç) ve Zeynep Köse (Bala) bulunuyor.

Her biri farklı geçmişlere sahip karakterler, hikayeye hem duygusal hem de dramatik derinlik katıyor.

SAHİPSİZLER'İN KONUSU

Sahipsizler, anne ve babalarının ani ölümüyle bir gecede yalnız kalan altı kardeşin hayatta kalma mücadelesini merkezine alıyor. Azize, Cemo ve Zeliha, küçük kardeşleri Fidan, Samet ve Balım'a kol kanat gererek erken yaşta büyük bir sorumluluk üstleniyor.

Mardin'in sıcak atmosferinde başlayan saf bir aşk hikayesi, İstanbul'un sert ve zorlu yaşam koşullarıyla sınanıyor. Kardeşlerin dayanışması, onları hayatta tutan en güçlü bağ haline gelirken, yaşanan olaylar her birinin kaderini farklı yönlere sürüklüyor.

Aile sevgisi, sadakat, umut ve direniş temalarını işleyen dizi, izleyicisine hem hüzünlü hem de umut dolu bir dram sunuyor.

SAHİPSİZLER 35. BÖLÜM FRAGMANI

Merakla beklenen Sahipsizler'in 35. bölüm fragmanı henüz yayımlanmadı. Yeni tanıtımın ne zaman paylaşılacağıyla ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, dizinin sosyal medya hesapları ve yayıncı platformları üzerinden yeni gelişmelerin takip edilmesi öneriliyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU

Son bölümde, Azize ve Devran'ın düğün hazırlıkları büyük bir heyecana sahne oldu. Pervin her ne kadar bu evliliği engellemeye çalışsa da, aile bireyleri mutluluk dolu bir gün için bir araya geldi. Ancak beklenmedik olaylar, sevinç dolu bu anları gölgeledi.

Meryem, kendisine yapılanların hesabını sormak için kararlı bir şekilde harekete geçti. Yavuz, Hamiyet'in gözünden düşünce tüm suçu Devran'a yükleyip ondan intikam almak için plan yapmaya başladı.

Öte yandan Fırat, geçmişte yaşadığı acıların etkisinden kurtulamayıp tehlikeli bir hamleye girişti. Tüm bu karmaşa içinde, Azize ve Devran'ın özel günü farkında olmadan yeni bir fırtınanın başlangıcına dönüştü.