Şahinbey'de er meydanında nefes kesen mücadele

Şahinbey’de er meydanında nefes kesen mücadele
Türkiye Yağlı Pehlivan Güreş Ligi’nin ilk ayağı Şahinbey’de başladı. 1500 sporcunun katıldığı organizasyonda kıyasıya mücadeleler yaşanıyor.

Şahinbey Belediyesi ile Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu iş birliğinde düzenlenen Türkiye Yağlı Pehlivan Güreş Ligi’nin ilk ayağı, Gaziantep’te büyük bir coşkuyla başladı. 24-26 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen organizasyonda Türkiye’nin dört bir yanından gelen sporcular er meydanında hünerlerini sergiliyor.

1500 SPORCU ER MEYDANINDA TER DÖKÜYOR

Şahinbey Geleneksel Spor Merkezi’nde düzenlenen organizasyona yaklaşık 1500 sporcu katılarak kıyasıya mücadele ediyor. Ege, Marmara, Karadeniz ve Akdeniz başta olmak üzere Türkiye’nin birçok bölgesinden gelen pehlivanlar, ligde puan toplamak için mücadele verirken tribünlerde de yoğun ilgi dikkat çekiyor. Organizasyona katılan protokol üyeleri de sporculara başarı dileklerini iletti.

GELENEKSEL SPORLARA BÜYÜK DESTEK

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, geleneksel sporların yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması adına önemli yatırımlar yaptıklarını belirtti. 80 bin metrekarelik alanda kurulan tesisle birçok ata sporunun icra edildiğini ifade eden Tahmazoğlu, gençlerin bu alanlara yönlendirilmesinin büyük önem taşıdığını vurguladı.

TÜRKİYE GENELİNDEN YOĞUN KATILIM

Başkan Tahmazoğlu, organizasyonun her yıl daha geniş katılımla gerçekleştiğini belirterek Şahinbey’in güreş liginde önemli bir merkez haline geldiğini ifade etti. 150’ye yakın Gaziantepli sporcunun da er meydanında mücadele ettiğini söyleyen Tahmazoğlu, tüm vatandaşları bu heyecanı yerinde izlemeye davet etti.

Haber: Mehmet Güngördü

Trump’ın yemeğinde silahlı saldırı! Gizli servis anında müdahale etti

Trump’ın yemeğinde silahlı saldırı! Gizli servis anında müdahale etti
Trump'ın yemeğindeki saldırıyla ilgili yeni ayrıntılar! Etkinliğe misafir olarak kayıt yaptırmış

ABD'yi sarsan saldırı! 31 yaşındaki öğretmen misafir kaydı yaptırmış
Netanyahu: Trump'a düzenlenen suikast girişimine şok oldum

Netanyahu'dan saldırı için ilk yorum
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe yönetiminden taraftarlarına büyük jest

Görülmemiş jest! Dev derbiye gidecek herkese dağıtacaklar

17 yaşındaki çocuk asker eğlencesini basıp kurşun yağdırdı

17 yaşındaki çocuk asker eğlencesini basıp kurşun yağdırdı
İran'ın eski büyükelçisinin Avrupa'daki lüks yaşamı eleştirilerin odağında

Ülkesi 56 gündür ateş altında, o Avrupa’da gününü gün ediyor!
Parkta yere atılan çekirdek kabuklarını gören Karabük Belediye Başkanı Çetinkaya çileden çıktı

Parkta gördükleri belediye başkanını çileden çıkardı
Fenerbahçe yönetiminden taraftarlarına büyük jest

Görülmemiş jest! Dev derbiye gidecek herkese dağıtacaklar

Anne, 2 aylık bebeğinin boğazını kesip evden kaçtı

Anne vahşeti! 2 aylık bebeğinin boğazını kesip evden kaçtı
Sahiplerinin yaşamını yitirdiği evden 1 kamyon çöp çıkarıldı

Yine aynı ev yine aynı kabus! İçeri giren ekipler şok oldu