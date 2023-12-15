ŞAHİNBEY OTO SANAYİ SİTESİ TÜRKİYE'YE ÖRNEK GÖSTERİLİYOR

DAHA FERAH İŞ YERLERİ YAPILDI

Şahinbey Belediyesi tarafından, kentsel dönüşüm bölgesinde yer alan Eski Garajlardaki oto tamirci esnafının taşınması için yaptırılan ve esnafa 10 yıl vadeyle verilen Şahinbey Oto Sanayi Sitesi şehrin ekonomisine de önemli katkıda bulunuyor. Daha önce köhne ve küçük iş yerlerinde çalışmak zorunda kalan esnaf Şahinbey Belediyesi'nin kendilerine yaptığı iş yerleri ile birlikte ferah ve daha düzenli iş yerlerine kavuştu. 320 bin metrekare alan üzerine yapılan ve 1.016 iş yerinden oluşan Şahinbey Oto Sanayi Sitesi Türkiye'ye örnek gösteriliyor.

ŞEHRİN TRAFİĞİ NEFES ALIRKEN EKONOMİSİNE KATKI SAĞLADIK

Şehrin ekonomisine ve istihdamına yapılan proje ile önemli katkılar sağlandığını belirten, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Daha önce şehrin merkezinde bulunan oto tamircilerimizi yaptığımız kentsel dönüşüm çalışması ile birlikte geçtiğimiz yıllar içerisinde şehir merkezinden taşıdık. Esnafımız Mavikent Mahallemiz 'de yaptığımız ve 1.016 iş yerinden oluşun Şahinbey Oto Sanayi Sitesi'ndeki iş yerlerini 10 yıl vadeli vererek onların daha ferah ortamlarda ve geniş iş yerlerinde çalışmalarını sağladık. Daha önceki iş yerellerinde olumsuz çalışma ortamında faaliyet göstermek zorunda olan esnafımıza 10 yıl ödemeli modern iş yerlerine sahip oldular. Şehir merkezinden iş yerlerini taşıyarak çevre kirliliği ve gürültünün de önüne geçmiş olduk. Esnafımızın boşalttığı iş yerlerini yıkarak yine şehrin trafiğini rahatlatacak Boğaziçi 1 ve 2'nci etap yollarını vatandaşımızın hizmetine sunduk. Esnafımızın yeni iş yerlerinde yaptıkları iş ve çalıştırdıkları işçi sayısında da artış oldu. Tüm bunları bir araya getirdiğimiz şehir içi trafiğinin rahatlaması, ses ve görüntü kirliğinin önüne geçilmesinin yanı sıra şehir ekonomisine önemli katkılar sağlayan bir proje yıllardır vatandaşlarımıza hizmet veriyor" dedi.