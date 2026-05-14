Şahinbey Belediyesi’nden engelli vatandaşlara 5 bin 10 tekerlekli sandalye desteği

Şahinbey Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında engelli vatandaşlara yönelik desteklerini sürdürmeye devam ediyor. Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen programda ihtiyaç sahibi vatandaşlara 127 adet akülü ve manuel tekerlekli sandalye dağıtıldı. Böylece belediyenin bugüne kadar dağıttığı toplam tekerlekli sandalye sayısı 5 bin 10’a ulaştı. Programda konuşan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, engelli bireylerin yaşamını kolaylaştırmanın en önemli sorumluluklardan biri olduğunu ifade etti.

ŞAHİNBEY BELEDİYESİ ENGELLİ VATANDAŞLARIN YANINDA OLMAYA DEVAM EDİYOR

Şahinbey Belediyesi tarafından gerçekleştirilen destek programında, engelli vatandaşların günlük yaşamlarını daha rahat sürdürebilmeleri amacıyla akülü ve manuel tekerlekli sandalyeler teslim edildi. Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, belediye olarak yalnızca belirli günlerde değil yılın 365 günü engelli bireylerin yanında olduklarını belirtti.

Tahmazoğlu, yapılan desteklerle binlerce vatandaşın evlerine bağımlı yaşamaktan kurtulduğunu ifade ederek, “5 bin kardeşimizin toplum içinde daha aktif şekilde yer alabilmesine katkı sunduk. Onların sosyal yaşamın içinde olması, günlük ihtiyaçlarını rahatça karşılayabilmesi bizim için büyük önem taşıyor” dedi. Engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmaya yönelik çalışmaların artarak devam edeceğini vurgulayan Tahmazoğlu, sosyal destek projelerinin süreceğini kaydetti.