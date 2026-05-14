Şahinbey Belediyesi’nden engelli vatandaşlara 5 bin 10 tekerlekli sandalye desteği
Şahinbey Belediyesi, Engelliler Haftası kapsamında 127 akülü ve manuel tekerlekli sandalye daha dağıtarak bugüne kadar toplam 5 bin 10 engelli vatandaşa destek sağladı. Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmak için çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini söyledi.
Şahinbey Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında engelli vatandaşlara yönelik desteklerini sürdürmeye devam ediyor. Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen programda ihtiyaç sahibi vatandaşlara 127 adet akülü ve manuel tekerlekli sandalye dağıtıldı. Böylece belediyenin bugüne kadar dağıttığı toplam tekerlekli sandalye sayısı 5 bin 10’a ulaştı. Programda konuşan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, engelli bireylerin yaşamını kolaylaştırmanın en önemli sorumluluklardan biri olduğunu ifade etti.
ŞAHİNBEY BELEDİYESİ ENGELLİ VATANDAŞLARIN YANINDA OLMAYA DEVAM EDİYOR
Şahinbey Belediyesi tarafından gerçekleştirilen destek programında, engelli vatandaşların günlük yaşamlarını daha rahat sürdürebilmeleri amacıyla akülü ve manuel tekerlekli sandalyeler teslim edildi. Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, belediye olarak yalnızca belirli günlerde değil yılın 365 günü engelli bireylerin yanında olduklarını belirtti.
Tahmazoğlu, yapılan desteklerle binlerce vatandaşın evlerine bağımlı yaşamaktan kurtulduğunu ifade ederek, “5 bin kardeşimizin toplum içinde daha aktif şekilde yer alabilmesine katkı sunduk. Onların sosyal yaşamın içinde olması, günlük ihtiyaçlarını rahatça karşılayabilmesi bizim için büyük önem taşıyor” dedi. Engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmaya yönelik çalışmaların artarak devam edeceğini vurgulayan Tahmazoğlu, sosyal destek projelerinin süreceğini kaydetti.
BAŞKAN TAHMAZOĞLU’NA DESTEKLERİ İÇİN TEŞEKKÜR
Programda konuşan GÖRBİR Derneği Başkanı Mehmet Aysel, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’nun engelli vatandaşların her zaman yanında olduğunu belirterek teşekkür etti. Aysel, ihtiyaç duydukları her konuda belediyenin destek verdiğini ifade ederek, “Başkanımız sadece özel günlerde değil her zaman engelli vatandaşların yanında oluyor” diye konuştu.
Şehit Aileleri Derneği Başkanı Hamza Bayındır da Başkan Tahmazoğlu’nun sosyal yardımlaşma konusunda örnek bir yaklaşım sergilediğini belirterek, ihtiyaç sahibi vatandaşlara verilen desteklerin önemli olduğunu söyledi. Tekerlekli sandalye desteğinden yararlanan vatandaşlar ise kendilerine sunulan imkanlardan dolayı Şahinbey Belediyesi’ne teşekkür ederek, bu desteğin hayatlarını kolaylaştırdığını dile getirdi.
SOSYAL BELEDİYECİLİK VURGUSU
Şahinbey Belediyesi’nin engelli bireylere yönelik çalışmaları yalnızca tekerlekli sandalye desteğiyle sınırlı kalmıyor. Belediye tarafından sosyal yaşam alanları, erişilebilirlik çalışmaları ve çeşitli destek projeleriyle engelli vatandaşların yaşam standartlarının yükseltilmesi hedefleniyor.
Başkan Tahmazoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “garibin, fakirin ve ihtiyaç sahibinin yanında olun” anlayışı doğrultusunda hizmet ettiklerini belirterek, sosyal belediyecilik çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini söyledi. Engelli bireylerin toplumsal yaşama daha güçlü katılım sağlaması adına yeni projelerin de hayata geçirileceği ifade edildi.
Haber: Mehmet Güngördü