ŞAHİNBEY BELEDİYESİ'NDEN BAYANLARA ÖZEL TESİS

Şahinbey Belediyesi'nin 2013 yılını da hizmete açtığı Özgecan Hanımlar Yüzme Havuzu Spor ve Kültür Merkezi sadece Şahinbeyliler için değil Gaziantep'te yaşayan kadınlar için önemli bir sosyal yaşam alanı haline geldi. Sportif, sanatsal, eğitim ve el beceri kurslarından meslek edindirme kurslarına kadar birçok alanda hizmet veren merkez, her gün binlerce hanımı ağırlıyor.

Bayanlara yönelik önemli sosyal projelerin altına imza atan Şahinbey Belediyesi, 2012 yılında yapımına başladığı ve o dönemki ismiyle Hanımlar Yüzme Havuzu olan merkez, Şahinbey Belediyesi tarafından 2013'ün sonlarına doğru hizmete açılmıştı. 1 yıl gibi kısa bir sürede tamamlanan merkez, açıldığı tarihten bu yana Gaziantepli kadınlardan yoğun ilgi görmeye devam ediyor.

ÖZGECAN ASLAN'IN İSMİ YAŞATILDI

Yapımı tamamlandıktan sonra Hanımlar Yüzme Havuzu olarak hizmet vermeye başlayan Merkeze, 2015 yılında Şahinbey Belediyesi Meclisi kararıyla Mersin'de eli kanlı bir katil tarafından yaşamına son verilen Özgecan Aslan'ın ismi verildi. Özgecan'ın isminin yaşatılması konusunda büyük bir hassasiyet gösteren Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, bu davranışıyla sadece Gaziantep'in değil tüm Türkiye'nin takdirini topladı.

ÖNEMLİ BİR SOSYAL YAŞAM ALANI OLDU

Yeditepe Mahallesi'nde inşa edilen ve sadece kadınlara hizmet veren merkez, içerisinde yüzme havuzu, spor salonları, Türk hamamı, kafeterya, sauna, çok amaçlı salon, güzellik merkezi, kreş, hobi kursları, sanat galerisi, meslek edindirme kursları, restoran ve kabul günü salonları gibi birçok etkinliğin gerçekleştirilebileceği salonları ve özellikleri bünyesinde bulunduruyor.

BAŞKAN TAHMAZOĞLU'NA TEŞEKKÜR

Özgecan Hanımlar Yüzme Havuzu Spor ve Kültür Merkezi'nde çeşitli sportif sanatsal ve mesleki kurslarla boş vakitlerini değerlendiren bayanlar, kendilerine bu hizmeti sunan Başkan Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ettiler. Başkan Tahmazoğlu'nun bu tür sosyal mekanlara çok önem verdiğini kaydeden hanımlar, Şahinbey sınırları içinde yaşamanın ayrıcalığını hissettiklerini ifade ederek, merkezden en iyi şekilde faydalandıklarını ve boş zamanlarını burada verimli bir şekilde değerlendirdiklerini kaydettiler.