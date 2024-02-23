Şahin Şerifoğulları'nın kim olduğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Şerifoğulları'nın kariyeri ve hayatı merak ediliyor. Peki, Şahin Şerifoğulları kimdir? AK Parti Elazığ Belediye Başkan Adayı Şahin Şerifoğulları kimdir? Detaylar haberimizde...

ŞAHİN ŞERİFOĞULLARI KİMDİR?

1980 yılında Elazığ'da doğmuştur. İlk, orta ve lise eğitimini Elazığ'da tamamlamıştır. Üniversite eğitimini Fırat Üniversitesi Tarih bölümünde tamamlayan Şerifoğulları akaryakıt istasyonu, İnşaat ve Güneş Enerjisi Sektörü alanında faaliyet gösteren aile şirketinde yönetici olarak görev yapmaktadır. Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanlığı görevini yürütmektedir. Bir çok sivil toplum kuruluşunda görevler almıştır. Evli ve üç çocuk babasıdır. Ak Parti 27. dönem Elazığ 5. sıra milletvekili adayıdır. Şahin Şerifoğulları, 31 Mart 2019'da gerçekleşecek yerel seçimlerde AK Parti'nin Elazığ Belediye Başkan adayı oldu. 2024 yerel seçimlerinde de Elazığ Belediye Başkan adayı olarak gösterilmiştir.