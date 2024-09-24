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Sahibinden çöktü mü? Sahibinden ne zaman çöktü? Sahibinden.com'a neden girilmiyor? 24 Eylül son gelişmeler...

Sahibinden çöktü mü? Sahibinden ne zaman çöktü? Sahibinden.com'a neden girilmiyor? 24 Eylül son gelişmeler...
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Sahibinden.com'a erişim sorunları yaşanıyor. Kullanıcılar siteye giriş yapmakta zorluk çekiyor. 24 Eylül tarihinde yaşanan bu durum, kullanıcılar tarafından merak konusu oldu. Sahibinden.com neden çöktü ve ne zaman düzeleceği konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Sahibinden.com, geniş bir kategori yelpazesi sunan ve seri ilan ile alışveriş konusunda popüler olan bir platformdur. Özellikle emlak ve araç alım satım ilanlarında yoğun olarak kullanılan site, kullanıcılarına çeşitli üyelik tiplerine göre ücretsiz ilan verme imkanı tanıyor. Kullanıcılar, 24 Eylül Salı günü sahibinden.com çöktü mü? Sorusunun cevabını merak ediyor. Peki, Sahibinden çöktü mü? Sahibinden.com ne zaman çöktü? Sahibinden.com'a neden girilmiyor?

SAHİBİNDEN ÇÖKTÜ MÜ?

Kullanıcı raporları Sahibinden şirketinde olası problemler var olduğuna işaret ediyor.

Sahibinden çöktü mü? Sahibinden ne zaman çöktü? Sahibinden.com'a neden girilmiyor? 24 Eylül son gelişmeler...

SAHİBİNDEN NEDİR?

Sahibinden.com, geniş bir kategori yelpazesi sunan bir ilan ve alışveriş platformudur. Özellikle emlak ve araç alım satım ilanlarında oldukça aktiftir. Kullanıcılar, çeşitli üyelik seçeneklerine göre ücretsiz ilan verebilir veya site üzerinden online mağaza açabilirler.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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