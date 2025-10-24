Haberler

Şahan Gökbakar'ın eşi Selin Ortaçlı kimdir? Selin Ortaçlı kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? Hangi dizilerde oynadı?

Şahan Gökbakar'ın eşi Selin Ortaçlı kimdir? Selin Ortaçlı kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? Hangi dizilerde oynadı?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Selin Ortaçlı, Türk televizyon ekranlarının ve moda sahnesinin dikkat çeken isimlerinden biri olarak tanınıyor. Moda ve tasarım alanındaki başarıları, modellik geçmişi ve oyunculuk kariyeri ile çok yönlü bir profil çizen Ortaçlı, özel hayatıyla da sıkça merak konusu oluyor. Peki, Şahan Gökbakar'ın eşi Selin Ortaçlı kimdir? Selin Ortaçlı kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? Hangi dizilerde oynadı?

Türk televizyon ve moda dünyasının başarılı isimlerinden Selin Ortaçlı, hem oyunculuk kariyeri hem de modellik ve tasarım alanındaki çalışmalarıyla adından söz ettiriyor. Ortaçlı, Şahan Gökbakar ile evliliği ve özel hayatıyla da gündemde kalıyor. Peki, Şahan Gökbakar'ın eşi Selin Ortaçlı kimdir? Selin Ortaçlı kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? Hangi dizilerde oynadı? Detaylar haberimizde...

ŞAHAN GÖKBAKAR'IN EŞİ SELİN ORTAÇLI KİMDİR?

Selin Ortaçlı, Türk moda ve oyunculuk dünyasının dikkat çeken isimlerinden biridir. 24 Aralık 1986 doğumlu olan Ayla Selin Ortaçlı, hem model hem de oyuncu kimliğiyle tanınır. Anne ve babasının da manken olması, onun bu alana olan ilgisini erken yaşta geliştirmesinde etkili olmuştur. Eğitim hayatına İtalyan Lisesi'nde başlayan Ortaçlı, sanat ve tasarım alanında yeteneklerini geliştirmek için Yeditepe Üniversitesi İtalyanca Sanat ve Tasarım Bölümü'nü tercih etmiştir.

Selin Ortaçlı, modellik kariyerine ilkokul yıllarında katıldığı Derishow'un "Hayalimdeki Giysi" tasarım yarışmasında birinci olarak başlamıştır. 2006 yılında Fashion TV'nin düzenlediği moda ödüllerinde "Gelecek Vaat Eden En İyi Bayan Model" ödülünü kazanarak adını duyurmuştur.

SELİN ORTAÇLI KAÇ YAŞINDA?

Selin Ortaçlı, 24 Aralık 1986 doğumlu olduğundan 2025 yılı itibarıyla 38 yaşındadır. 30'lu yaşlarının ortasında olmasına rağmen hem modellik hem oyunculuk kariyerini başarıyla sürdürmektedir.

Şahan Gökbakar'ın eşi Selin Ortaçlı kimdir? Selin Ortaçlı kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? Hangi dizilerde oynadı?

SELİN ORTAÇLI NERELİ?

Selin Ortaçlı, İstanbul doğumludur ve kökleri de buraya dayanmaktadır. Ailesi moda sektörüne olan ilgisi ile tanınan bir aile olduğu için Selin Ortaçlı da küçük yaşlardan itibaren bu alana yönelmiştir. İstanbul'da geçirdiği çocukluk ve lise yılları, onun sanata ve tasarıma olan ilgisini besleyen bir zemin oluşturmuştur.

SELİN ORTAÇLI NE İŞ YAPIYOR?

Selin Ortaçlı, çok yönlü bir kariyere sahiptir. Başlangıçta modellik ile adını duyuran Ortaçlı, bir dönem evlilik programlarında sunuculuk da yapmıştır. Moda tasarımcılığı konusunda da yeteneklerini ortaya koymuş ve 2009 yılında kendi iç çamaşırı markası "SeLingerie"yi kurmuştur. Ancak oyunculuk kariyerine yoğunlaşması nedeniyle artık bu işi aktif olarak sürdürememektedir.

Oyunculuk alanında eğitimini 2010 yılında Şahika Tekand'dan alarak geliştiren Selin Ortaçlı, Türkiye'nin popüler dizilerinde yer almıştır. Moda ve oyunculuk kariyerini bir arada yürütmesi, onu sektörün çok yönlü isimlerinden biri haline getirmiştir.

Şahan Gökbakar'ın eşi Selin Ortaçlı kimdir? Selin Ortaçlı kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? Hangi dizilerde oynadı?

SELİN ORTAÇLI HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Selin Ortaçlı, televizyon dünyasında önemli projelerde yer almıştır. İşte başlıca dizileri:

2010 - Doktorlar: Televizyon dizisinde kısa süreli rol almıştır.

2012 - Araf Zamanı (Nazlı): Saruhan Hünel ile başrolü paylaşmıştır.

2014 - Kara Para Aşk (Sibel): Engin Akyürek, Tuba Büyüküstün, Nebahat Çehre, Tuvana Türkay ve Erkan Can gibi isimlerle aynı dizide yer almıştır.

2014 - Kalp Hırsızı (Filiz): Kenan Ece ve Mine Tugay ile başrolde oynamıştır.

Selin Ortaçlı'nın dizilerdeki performansı, hem oyunculuk yeteneğini hem de ekran karşısındaki duruşunu ortaya koymaktadır.

SELİN ORTAÇLI ÇOCUKLARI KİM?

Selin Ortaçlı, 23 Mayıs 2015 tarihinde ünlü komedyen Şahan Gökbakar ile Çekya'nın başkenti Prag'da evlenmiştir. Çiftin Aralık 2015'te Deniz Efe adında bir oğlu dünyaya gelmiştir. Selin Ortaçlı, annelik rolünü de başarıyla yürütmekte, özel hayatını medyadan uzak tutmayı tercih etmektedir.

Dilara Yıldız
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 gündür her yerde aranıyordu! Eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı

Her yerde aranıyordu! Eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı
Herkes aynı soruyu soruyor: Turuncu mandalinalara ne oldu?

Yeni tartışma konumuz: Turuncu mandalinalara ne oldu?
Aleyna Tilki Amsterdam'da kapkaça uğradı! Pasaportunu ve eşyalarını çaldırdı

Amsterdam'da büyük şok! Çaresiz kaldı, takipçilerinden yardım istedi
Korku evinde darp edilen kadın yaşadığı dehşeti anlattı: Hala titriyorum

Korku evinde darp edilen kadın yaşadığı dehşeti böyle anlattı
3 gündür her yerde aranıyordu! Eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı

Her yerde aranıyordu! Eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı
Trump 'Yakında kara operasyonu olacak' dedi, Venezuela 72 saatlik tatbikat başlattı

Trump'ın "Kara harekatı başlatacağız" dediği ülkeden karşı hamle geldi
Büyük gurur! Takımlarımız yine şov yaptı, ülke puanı uçtu

Büyük gurur! Takımlarımız yine şov yaptı, ülke puanı uçtu
Şehit babasına dilenci diyen şoför gözaltında! Bir de pişkinlik yaptı

Şehit babasına dilenci diyen şoför için hesap zamanı
Yabancı kadını dakikalarca takip etti! 'Ama siz evlisiniz?' sorusuna verdiği yanıt skandal

Dakikalarca takip etti! Evli adamın niyeti mide bulandırdı
Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için 'O olmasaydı kazanamazdık' diyor

Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için "O olmasaydı kazanamazdık" diyor
Yeni salgın Avrupa ülkesinde 2 can aldı! Çocuklar büyük risk altında

Ülkeye sıçrayan yeni salgın 2 can aldı, bir yaş grubu tehdit altında
Borsa İstanbul'da CHP kurultay davası kararı dopingi

CHP kararı sonrası Borsa'da sert hareketler! Kritik eşik aşıldı
Stuttgart maçında tekme yiyen Fenerli yıldızın son hali inanılmaz

Fenerli yıldızın son hali
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.