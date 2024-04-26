SAĞLIK BAKANLIĞI Personel alımları başladı mı? #128657 Personel alımı başvuruları ne zaman?

Sağlık Bakanlığı, geçtiğimiz aylarda 8 bin işçi alımının ardından 36 bin personel alımı gerçekleştirecek. 25 Nisan tarihli Resmi Gazete kararıyla 2024 yılı sonuna kadar istihdam edilecek hizmet birimleri belirlendi. Sağlık Bakanlığı personel alımı kadro ve branş dağılımı da açıklandı. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? Detaylar haberimizde...

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı, 36 bin sözleşmeli sağlık personel alımı başvuru kılavuzunu henüz yayınlamadı. Resmi Gazete'de yapılan açıklamada, yıl sonuna kadar eleman temininde güçlük çekilen bölgelerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesi amacıyla personel alımı yapılacağı belirtildi.

PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı için henüz başvuru tarihi açıklanmış değil. Ancak, başvuru kılavuzunun paylaşılmasıyla birlikte başvuru tarihi netlik kazanacak.

KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI NASIL OLACAK?

Sağlık Bakanlığı, 36 bin personel alımı için kadro ve branş dağılımını belirledi. Karara göre, 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3.498 tabip ve 32.464 uzman tabip istihdam edilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Sağlık Bakanlığı personel alımı şartları, kılavuzun yayınlanmasıyla birlikte belli olacak. Alım yapılacak branşa ve kadroya göre özel ve genel şartlar belirlenecek. Geçen yıllarda olduğu gibi, bu yıl da KPSS puanının alım sürecinde önemli bir kriter olması bekleniyor. Önceki alımlarda olduğu gibi, ön lisans, ortaöğretim ve lisans mezunlarından KPSS puanı talep edilmişti ve bu yıl da benzer bir süreç izlenmesi bekleniyor.