SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI: 36 bin personel alımı ne zaman başlayacak? Sağlık Bakanlığa personel alım başvuru şartları nelerdir?

Sağlık Bakanlığı'na bağlı kurumlarda çalışmak isteyen adaylar, 36 bin personel alımına dair gelişmeleri büyük bir heyecanla takip ediyor. Daha önceki duyurularla birlikte, bu alım sürecinin detayları ve başvuru şartları hakkında birçok soru gündeme geldi. Peki, 36 bin personel alımı ne zaman başlayacak? Sağlık Bakanlığa personel alım başvuru şartları nelerdir? Detaylar haberimizde...

SAĞLIK BAKANLIĞI 36 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı başvuru işlemleri henüz başlamadı. Sağlık Bakanlığı eski bakanı Fahrettin Koca konuya dair "Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Eleman temininde güçlük çekilen yerler ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli şekilde yürütülebilmesi amacıyla 2024 yılı sonuna kadar 36 bin sağlık personeli istihdam edilecek.

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Sağlık Bakanlığı tarafından henüz bir açıklama yapılmadı. Son duyuruları ve gelişmeleri Sağlık Bakanlığı resmi sitesinden takip edebilirsiniz.