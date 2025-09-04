Sağlık Bakanlığı 124. DHY doktor ataması kura sonuçları belli oldu mu? Atama sonuçları!

Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 124. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kurası, yeni mezun hekimler için büyük bir dönüm noktası oldu. Kurada görev yerleri belli olan doktorlar, bu aşamadan sonra göreve başlama sürecine adım atacak.

DHY 124. DÖNEM KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Evet, Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen 124. Dönem DHY kurası, 4 Eylül 2025 tarihinde noter huzurunda gerçekleştirildi ve kura sonuçları aynı gün açıklandı. Kuraya katılan binlerce doktorun görev yerleri bu kura ile belirlendi. Bu sonuçlar, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlandı.

Kura, hem pratisyen hekimler hem de uzman doktorlar için ayrı kategorilerde çekildi. Noter huzurunda gerçekleşen bu işlem, dijital ortamda canlı yayınlandı. Kuradan sonra sonuçlar kamuoyuna şeffaf bir şekilde sunularak hekimlerin bilgi alması sağlandı.

DHY 124. DÖNEM KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?

124.Dönem DHY kura sonuçlarını sorgulamak için doktorların başvurması gereken en güvenilir kaynak, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün (YHGM) resmi internet sitesidir.

YHGM'nin "Kura Sonuçları" sekmesinde; isme göre, T.C. kimlik numarasına göre ya da unvana göre sorgulama yapmak mümkündür. Ayrıca kura listeleri PDF formatında da yayımlanır. Bu belgelerde hekimin adı, soyadı, atandığı kurum ve görev yeri net bir şekilde belirtilir.

Sonuçlara ulaşmak isteyen adaylar şu yolları izleyebilir:

YHGM ana sayfasına giriş yapın

"124. Dönem DHY Kura Sonuçları" başlığını bulun

İlgili PDF veya sorgulama ekranı üzerinden adınızı kontrol edin

Bu sayede herhangi bir karışıklık yaşamadan, resmi ve doğru bilgiye erişebilirsiniz.

GÖREVE BAŞLARKEN TESLİM EDİLMESİ GEREKEN BELGELER NELER?

Ataması gerçekleşen doktorların, yeni görev yerlerine başlamadan önce bazı resmi belgeleri hazırlayıp teslim etmeleri gerekiyor. Bu belgelerin eksiksiz ve doğru şekilde hazırlanması, göreve başlama sürecinde yaşanabilecek olası gecikmelerin önüne geçecektir.

İşte göreve başlarken teslim edilmesi gereken belgelerin tam listesi:

Mal Bildirimi Formu: Elektronik ortamda ya da matbu olarak doldurulmalıdır.

6 Adet Vesikalık Fotoğraf: Son 6 ay içinde çekilmiş, biyometrik formatta olması tercih edilir.

Askerlik Durum Belgesi: Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığını gösteren resmi belge.

Adli Sicil Belgesi veya Adli Sicil Beyan Formu: E-Devlet üzerinden alınabilir.

Sağlık Raporu: Tek hekim tarafından düzenlenen, "657 Sayılı Kanun'un 48. maddesi"ne uygun sağlık raporu.

Varsa Mazeret Belgeleri: Eş, sağlık ya da özel durum nedeniyle yapılan tercihlere dair belgelerin asılları.

Bu belgelerin, atama yapılan kurumun insan kaynakları birimine şahsen teslim edilmesi gereklidir. Bazı kurumlar ek belge talep edebileceği için iletişim kurulmasında fayda vardır.

SAĞLIK BAKANLIĞI 124. DHY DOKTOR ATAMA NASIL ÖĞRENİLİR?

"Sağlık Bakanlığı 124. DHY doktor atama nasıl öğrenilir?" sorusu, kura günü Google'da en çok aratılan sorulardan biri oldu. Bu soruya net bir yanıt vermek için sürecin tüm adımlarını aşağıda detaylandırıyoruz:

1. Başvuru ve Takip Süreci

Başvurular, Sağlık Bakanlığı'nın dijital platformu olan EKİP (Entegre Kurumsal İşlem Platformu) üzerinden alınır.

Adaylar başvuru süresince tercihlerini yapar, mazeret bildirimlerini sisteme yükler.

Başvuruların tamamlanmasının ardından münhal kadrolar açıklanır.

2. Kura Günü ve Sonuçların Yayınlanması

Kura günü, noter huzurunda canlı yayın ile gerçekleştirilir.

Hekimlerin görev yerleri çekilen kura ile belirlenir.

Kura sonrası açıklanan isim listeleri, YHGM web sitesi üzerinden yayımlanır.

3. Atama Sonuçlarının Öğrenilmesi

İlgili PDF dosyalarında doktorların adı, unvanı, görev yeri açıkça yazılıdır.

Ayrıca sistem üzerinden T.C. kimlik numarası ile kişisel sorgulama da yapılabilir.

Bu süreçte dikkat edilmesi gereken en önemli konu, kişisel bilgilerin doğru girilmesi ve resmi platformlar dışında yayımlanan listelere itibar edilmemesidir.