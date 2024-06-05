Saçkıran, tıbbi adıyla "alopesi areata," saç dökülmesine neden olan otoimmün bir hastalıktır. Saçkıranın neden olduğu ve belirtileri merak ediliyor. SAÇKIRAN NEDEN OLUR? Saçkıran belirtileri neler? İşte ayrıntılar...

SAÇKIRAN NEDEN OLUR?

Saçkıran, genellikle yuvarlak veya oval şekilli, belirgin saçsız bölgelerle kendini gösterir. Saç dökülmesi baş, sakal, kaş ve diğer vücut bölgelerinde de görülebilir. Tedavi seçenekleri arasında kortikosteroidler, minoksidil, antralin ve diğer bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaçlar bulunur. Ancak tedavi kişiden kişiye değişebilir ve mutlaka bir dermatolog tarafından değerlendirilmelidir.

Saçkıran genetik yatkınlıkla ilişkili olabilir. Ailede saçkıran veya diğer otoimmün hastalıkları olan bireylerde daha sık görülür.

Yoğun fiziksel veya duygusal stres saçkıranı tetikleyebilir. Stres, bağışıklık sisteminin dengesini bozarak saç dökülmesine yol açabilir.

Özellikle ergenlik, hamilelik veya menopoz gibi hormonal değişiklikler saçkıran riskini artırabilir.

Tiroid hastalıkları, vitiligo ve lupus gibi diğer otoimmün hastalıklara sahip kişilerde saçkıran görülme olasılığı daha yüksektir.

Bazı çevresel faktörler veya enfeksiyonlar bağışıklık sisteminin tepkisini etkileyebilir ve saçkıranı tetikleyebilir.

SAÇKIRAN BELİRTİLERİ NELER?

Saçkıran (alopesi areata) belirtileri genellikle aniden ortaya çıkar ve saç kaybı ile karakterizedir.

İşte saçkıran belirtileri: