"Saç örme" akımına destek veren hemşire gözaltına alındı
Suriye'de terör örgütü YPG üyesi bir kadının saçının kesilmesine tepki göstermek amacıyla "saç örme" akımı başlatan DEM Partililere bir hemşire de destek vermişti. Kocaeli'de görev yapan hemşire hastanede saçını ördüğü videoyu paylaşmıştı. Önce soruşturma başlatılan o hemşire dün gece saatlerinde gözaltına alındı.
- Kocaeli'de görev yapan bir hemşire, 'saç örme' akımına destek verdiği için gözaltına alındı.
- Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü, hemşirenin Devlet Memurları Kanunu ve Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri'ne aykırı hareket ettiğini açıkladı.
- Hemşire, İstanbul'da kardeşinin evinde gözaltına alındı ve Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Dem Parti milletvekilleri, Suriye'de terör örgütü YPG üyesi bir kadının saçının kesilmesine tepki göstermek amacıyla "saç örme" eylemi başlattı. DEM Parti milletvekili ve Meclis Başkanvekili Pervin Buldan da kadınların başlattığı saç örme eylemine katılarak saçlarını ördüğü bir video paylaştı.
UZAK ŞEHİR OYUNCUSUNDAN DESTEK
Sosyal medyada geniş yankı uyandıran olayın yankıları sürerken Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'de 'Nadim Baybars' karakterine hayat veren Nazmi Kırık da paylaştığı görselle akıma destek verdi.
BELÇİM BELGİN DE VİDEO PAYLAŞTI
Öte yandan bir dönem Yılmaz Erdoğan ile yaptığı evlilikle gündeme gelen ünlü oyuncu Belçim Bilgin de saçları ördüğü videoyu paylaşarak akıma uydu.
AKIMA KATILAN HEMŞİRE GÖZALTINA ALINDI
Sosyal medyada hızla yayılan akıma, destek verenlerden biri de Kocaeli'de görev yapan hemşire oldu. Hastanede saçını ördüğü videoyu paylaşan hemşire, dün gece saatlerinde gözaltına alındı.
Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü konuya ilişkin yaptığı açıklamada, hemşirenin "Devlet Memurları Kanunu" ve "Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri"ne aykırı hareket ettiğini vurgulayarak, hakkında gerekli adli ve idari soruşturma başlatıldığını bildirmişti. Hemşire İ.A.'nın İstanbul'da kardeşinin evinde gözaltına alındığı ve işlemleri için Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi.