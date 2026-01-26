Haberler

"Saç örme" akımına destek veren hemşire gözaltına alındı

'Saç örme' akımına destek veren hemşire gözaltına alındı
Güncelleme:
Suriye'de terör örgütü YPG üyesi bir kadının saçının kesilmesine tepki göstermek amacıyla "saç örme" akımı başlatan DEM Partililere bir hemşire de destek vermişti. Kocaeli'de görev yapan hemşire hastanede saçını ördüğü videoyu paylaşmıştı. Önce soruşturma başlatılan o hemşire dün gece saatlerinde gözaltına alındı.

  • Kocaeli'de görev yapan bir hemşire, 'saç örme' akımına destek verdiği için gözaltına alındı.
  • Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü, hemşirenin Devlet Memurları Kanunu ve Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri'ne aykırı hareket ettiğini açıkladı.
  • Hemşire, İstanbul'da kardeşinin evinde gözaltına alındı ve Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Dem Parti milletvekilleri, Suriye'de terör örgütü YPG üyesi bir kadının saçının kesilmesine tepki göstermek amacıyla "saç örme" eylemi başlattı. DEM Parti milletvekili ve Meclis Başkanvekili Pervin Buldan da kadınların başlattığı saç örme eylemine katılarak saçlarını ördüğü bir video paylaştı.

UZAK ŞEHİR OYUNCUSUNDAN DESTEK

Sosyal medyada geniş yankı uyandıran olayın yankıları sürerken Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'de 'Nadim Baybars' karakterine hayat veren Nazmi Kırık da paylaştığı görselle akıma destek verdi.

BELÇİM BELGİN DE VİDEO PAYLAŞTI

Öte yandan bir dönem Yılmaz Erdoğan ile yaptığı evlilikle gündeme gelen ünlü oyuncu Belçim Bilgin de saçları ördüğü videoyu paylaşarak akıma uydu.

Sosyal medyada hızla yayılan akıma, destek verenlerden biri de Kocaeli'de görev yapan hemşire oldu. Hastanede saçını ördüğü videoyu paylaşan hemşire, dün gece saatlerinde gözaltına alındı.

Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü konuya ilişkin yaptığı açıklamada, hemşirenin "Devlet Memurları Kanunu" ve "Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri"ne aykırı hareket ettiğini vurgulayarak, hakkında gerekli adli ve idari soruşturma başlatıldığını bildirmişti. Hemşire İ.A.'nın İstanbul'da kardeşinin evinde gözaltına alındığı ve işlemleri için Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
Yorumlar (11)

Haber YorumlarıDi:

Devletin okulunda oku iş versin yemek aş versin sonra dönüp yediğin kapat çıç Avrupa da olsa yaşatmazlar

Yorum Beğen166
Yorum Beğenme43
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBurhan Korkmaz:

sen akşam 5ten sonra pazara git belki pazardan ucuza bir şeyler alırsın.bazı şeylere aklın ermez.baksana dangoz hemşire avrupaya gitse çok güzel şartlarda mesleğini icra eder zaten..

yanıt9
yanıt26
Haber Yorumlarızırzop:

bol bol ör saçını başını

Yorum Beğen119
Yorum Beğenme33
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAdalet Pesinde:

Ünlü niye gözaltına alinmiyor onu almazsak gariban hemsireye bos olsa da gücümüz ona mi yetiyor hemen ayni sekilde onu da almalari lazim.

Yorum Beğen101
Yorum Beğenme19
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıVATAN SEVER:

Devletin herkese gücü yeter herkes haddini bilecek

yanıt26
yanıt11
Haber YorumlarıErcan Sönmez:

Ypgyi de sevmiyorum, ÖSOyu da sevmiyorum. Neden ÖSO benim kahramanım oluyor. Sıkıysa İsrail Şanı bombaladığında onlara da saldırdım, güçleri Kürtlere mi yetiyor.

Yorum Beğen39
Yorum Beğenme40
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKara Murat:

Ercan herkez sırasını bekleyecek. Biz İstanblu feth etmek için 857 sene bekledik. İsrail yada Amerika yada başkası kimsenin yanına komayız. Biz başaramaz isek bizden sonraki nesillere bırakırız KIZIL ELMA yı.

yanıt34
yanıt13

