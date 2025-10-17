Sabiş Kuzuoğlu kimdir? Irmak Ünal'ın annesi Sabiş Kuzuoğlu kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

1970'li yıllarda Türkiye'de modellik denince akla gelen ilk isimlerden biri olan Sabiş Kuzuoğlu, güzelliği ve zarafetiyle dönemin moda dünyasında iz bırakmış bir isimdir. Hayat Dergisi'nin 1971 kapağında yer alarak büyük bir çıkış yakalayan Kuzuoğlu, kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştır. Sabiş Kuzuoğlu ile ilgili merak edilen bütün detaylar haberin devamında yer alıyor.

SABİŞ KUZUOĞLU KİMDİR?

Sabiş Kuzuoğlu, 1970'li yıllarda Türkiye'nin en çok konuşulan ve dönemin en zarif modellerinden biri olarak tanınmıştır. Güzelliği ve duruşuyla podyumların yıldızı haline gelen Kuzuoğlu, modellik kariyerinin zirvesine 1970'li yıllarda ulaşmıştır. 1971 yılında Hayat Dergisi'nin kapağında yer alarak geniş kitlelerce tanınmış, Türk mankenlik sektörünün öncülerinden biri kabul edilmiştir.

Aynı zamanda usta tiyatrocu Cihan Ünal ile yaptığı evlilikle de magazin dünyasında gündeme gelmiştir.

SABİŞ KUZUOĞLU KAÇ YAŞINDA?

Sabiş Kuzuoğlu'nun doğum tarihiyle ilgili net bir bilgi olmamakla birlikte, eldeki bilgiler ışığında tahmini bir yaş aralığı çıkarılabilmektedir. 1971 yılında dergi kapağında yer alması ve 1977 yılında anne olması göz önünde bulundurulduğunda, 2025 yılı itibarıyla 70-75 yaşları arasında olduğu tahmin edilmektedir.

SABİŞ KUZUOĞLU NERELİ?

Mevcut bilgiler arasında Sabiş Kuzuoğlu'nun doğum yeri veya memleketine dair net bir bilgi bulunmamaktadır. Bu nedenle "nereli olduğu" bilinmemektedir.

SABİŞ KUZUOĞLU'NUN KARİYERİ

Sabiş Kuzuoğlu, 1970'li yıllarda Türkiye'de modellik yapan öncü isimlerden biri olarak öne çıkmıştır. Zarafeti ve güzelliğiyle podyumların aranan yüzü olmuş, 1971 yılında Hayat Dergisi kapağında yer alarak büyük bir başarı elde etmiştir. Kariyeri boyunca geniş bir hayran kitlesine ulaşmış, dönemin en gözde modellerinden biri olmuştur.

Modellik kariyerinden sonra özel hayatına odaklanan Kuzuoğlu, zamanla magazin dünyasından uzaklaşarak daha sakin bir yaşam sürmeyi tercih etmiştir.

CİHAN ÜNAL KİMDİR?

Cihan Ünal, Türk tiyatrosunun usta isimlerinden biridir. Hem tiyatroda hem sinema ve dizilerde önemli roller üstlenmiş, sanat hayatında birçok başarılı projeye imza atmıştır. 1970 yılında manken Sabiş Kuzuoğlu ile evlenmiş ve bu evlilikten 1977 yılında kızı Irmak Ünal dünyaya gelmiştir. Daha sonra ünlü oyuncu Türkan Şoray ile birlikteliğinden kızı Yağmur Ünal dünyaya gelmiştir. Cihan Ünal, sanat hayatına aktif olarak devam etmektedir.

IRMAK ÜNAL KİMDİR?

Irmak Ünal, 15 Şubat 1977 doğumludur ve 2025 yılı itibarıyla 48 yaşındadır. Oyunculuk kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da zaman zaman gündeme gelen Ünal, usta oyuncu Cihan Ünal ve eski model Sabiş Kuzuoğlu'nun kızıdır. Eski eşi Emre Karabacak ile olan evliliğinden Kayla ve Vadi adında iki çocuğu vardır. Irmak Ünal, sanat camiasında aktif çalışmalarını sürdürmektedir.