Sabır sözleri 2021: Sabır ile ilgili sözler, sabırla ilgili sözler, ağır sabır sözleri nelerdir?

Sabır sözlerini, sevdiklerinize, arkadaşlarınıza, dostlarınıza gönderebilir ve duygularınızı ifade edebilirsiniz. Sabır sözleri, sabır ile ilgili sözler, ağır sabır sözleri, Hz. Mevlana sabır sözleri, Hz. Ali sabır sözleri, resimli sabır sözleri, en iyi sabırla ilgili sözler nelerdir?

SABIR SÖZLERİ

- "Allah sabredenlerle beraberdir." (Hz. Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem)

- "Sabırda musibet, hüzün ve telaşta menfaat yoktur." (Hz. Ebubekir)

- Sabır, imanın yarısıdır. (Hadis-i Şerif)

- İçin avaz avaz ağlarken, dışının sessizce kabullenmesidir sabır dene şey.

- Sabır öyle bir ip ki sen kopacak sanırsın; o gittikçe güçlenir. Sen bitecek sanırsın; o gittikçe çoğalır.

- Sabır suskunluk değil, işitilmeyen feryattır.

- Sabretmeyi bilmiyorsan baştan kaybetmişsindir.

- Doğrular her zaman canını acıtacaktır. Her zaman duymasaydım, bilmeseydim keşke dersin ama duyacaksın.

- Beklemesini becerenin, her şey ayağına gelir. (Honore de Balzac)

- Sabır, erdemin cesaretidir. (Bernard de Saint Pierre)

- Sabır, iman yüzünden baş tacı olur. Bundan dolayıdır ki sabrı olmayanın imanı da yoktur.

- Sabır, imanın yarısıdır. (Hadis-i Şerif)

- Beklediğim günlere elbet bir gün değecek.

- Beklemeyi bilen insan, her şeyi elde edebilir. (Benjamin Disraeli)

- Dünyada bela olmasa dünyanın tadı olmaz. (Mahmut Ustaosmanoğlu)

- Sabır, yüzünü ekşitmeden acıyı yudumlamaktır.

- Sabredin! Hüzünsüz bir neşe ve darlıksız bir bolluk olmaz.Abdülkadir Geylani

- Sabır, ağrıları dindiren acı bir ot gibidir. Hem can yakar hem de tedavi eder. Mevlana

- Sabır boyun eğmek değildir. Sabır, mücadele etmektir.

- İnsan beklemeyi, genellikle artık bekleyecek bir şeyi kalmadığı zaman öğrenir.

- Sabır, kuvvetin bir başka adıdır. (E. B. Browding)

- Sabrınızı hiçbir zaman kaybetmeyin çünkü kapıyı açabilmek için son anahtar "O" dur.

SABIR İLE İLGİLİ SÖZLER

- Sabır acıdır; amma meyvesi tatlıdır. (Jean J. Rousseau)

- Sabır bir zırh, öfke ise düşmanların en azılısı. (Bhartrihari)

- Yalnız basit şeyleri tam ve mükemmel yapmaya sabırları olan insanlar, güç şeyleri kolaylıkla öğrenme becerisini kazanabilirler. (Friedrich Schiller)

- Sabır, ağrıları dindiren acı bir ot gibidir. Hem can yakar hem de tedavi eder. (Hz. Mevlana)

- Dünyada sadece sevinç olsaydı, cesur ve sabırlı olmayı asla öğrenemezdik. (Helen Keller)

- Her söz için doğruluk, her doğruluk için iş, her iş için de sabır gerekir.

- Sabır, ağrıları dindiren acı bir ot gibidir. Hem can yakar hem de tedavi eder. (Hz. Mevlana)

- Sabrı tükenen adam, ruhuna hakim olamayan adamdır. İnsanlar arıya dönüp, açtıkları yara uğruna canlan vermesinler.(Francis Bacon)

- Kimi sabrından susar, kimi saygısından, kimisi de sevgisinden.

- Büyük başarıların sahipleri, küçük işleri titizlikle yapabilme sabrını gösteren kişilerdir. (Friedrich Schiller)

- Katlanmasını bilen için, hiçbir acı önemli değildir.François Rene de Chateaubriand

- Bir öfke anında sabır gösterirsen, yüz gün üzüntü çekmekten kurtulursun. (Çin Özdeyişi)

- Dünyada sadece sevinç olsaydı, cesur ve sabırlı olmayı asla öğrenemezdik. (Helen KeIIer)

AĞIR SABIR SÖZLERİ

- Sabır boyun eğmek değildir. Sabır, mücadele etmektir.

- İnsanlarla yaşamak için biricik vasıta, sabırdır.(Platen Hallermund)

- Sabır, yükün altına girip şikayet etmemektir.

- İnsan beklemeyi, genellikle artık bekleyecek bir şeyi kalmadığı zaman öğrenir.(Voltaire)

- Sabır, umut etme sanatıdır.(Luc Vauvenarques)

- Sebat edenler, zaferden önce acının üstesinden gelirler.(Ted Engstrom)

- Hayatın büyük üzüntüleri için cesarete, küçükleri için de sabır ve dayanıklılığa sahip olunuz. (Victor Hugo)

- Yiğitlik intikam almakta değil, tahammül göstermektedir.(William Shakespeare)

- Sebat uzun ve tek bir yarış değildir, birbiri ardına yapılan pek çok kısa yarışlardan oluşur.(Valter Eliot)

- Sabır ve zaman; işte benim bahadır askerlerim. (Lev Tolstoy)

KISA SABIR SÖZLERİ

- Dünyada sadece sevinç olsaydı, cesur ve sabırlı olmayı asla öğrenemezdik. (Helen Keller)

- Sabır taşı olsa çatlardı ama yürek bekler bilirsin.

- Sabrınızı hiçbir zaman kaybetmeyin çünkü kapıyı açabilmek için son anahtar "O" dur.

- Her söz için doğruluk, her doğruluk için iş, her iş için de sabır gerekir.

- Sabır, kuvvetin bir başka adıdır.

- Sabırla nezaket birleşince, güç doğar. (Leigh Hunt)

- Beklemeyi bilen insan, her şeyi elde edebilir.Benjamin Disraeli

- Sabırlı adam, iğne ile kuyu kazar.

- Susuyoruz, maksat ortalık karışmasın.

- Sabır bütün belaları gönül rahatlığıyla karşılamaktır.

- Bir öfke anında sabır gösterirsen, yüz gün üzüntü çekmekten kurtulursun. (Çin Özdeyişi)

- Her kim sabreder ve suç bağışlarsa, bu hareket arzu edilen en iyi işlerdendir. (Şura 43)

- Sabretmeyi bilmiyorsan baştan kaybetmişsindir.

- Sabır, imanın yarısıdır. (Hadis-i Şerif)

- Hayat bir gündemi bozuldu ki bir günde düzelsin sabretmesini öğrenmelisin.

- Sabır boyun eğmek değildir. Sabır, mücadele etmektir.

- İnsan beklemeyi, genellikle artık bekleyecek bir şeyi kalmadığı zaman öğrenir.

- Sabırdan sonra söylenen söz ağır olur. Söyletmeyin!

- Ve unutma Rabbın vazgeçenlerin değil, Sabredenlerin Yanındadır.

- Dünyada bela olmasa dünyanın tadı olmaz. (Mahmut Ustaosmanoğlu)