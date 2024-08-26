Rize'nin Derepazarı ilçesinde MHP İlçe Başkanı Şaban Kap, fabrikada tartıştığı kişinin silahlı saldırısına uğradı. Göğsünden ağır yaralanan Kap kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Peki, Şaban Kap kimdir, Rize Derepazarı MHP ilçe Başkanı Şaban Kap neden öldürüldü?

ŞABAN KAP KİMDİR, NEDEN ÖLDÜRÜLDÜ?

Alınan bilgiye göre, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen B.K. ile dün bir tartışma yaşayan MHP Derepazarı İlçe Başkanı Şaban Kap, bugün yolda karşılaştığı B.K. tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Rize'nin Derepazarı ilçesine bağlı Tersane Mahallesi'nde bugün saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün Tersane Çay Fabrikasında iş arkadaşlarıyla tartışan Bayram K., tartıştığı kişiler tarafından fabrika yönetimine şikayet edildi. Şikayetten bugün haberi olan Bayram K. çalıştığı çay fabrikasından çıkarak ilçe merkezine doğru ATV'si ile seyir halindeyken aynı fabrikada çalıştığı Şaban Kap ile karşılaştı. ATV'den inen Bayram K. ile aracını hiç terk etmeyen Şaban Kap arasında konuşma gerçekleşti. Bu esnada Bayram K. belinden çıkardığı tabancayla İlçe Başkanı Şaban Kap'a ateş etmeye başladı.

Olaya şahit olan çevredekiler hemen 112 Acil Çağrı Merkezini arayınca olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Göğsünden ağır yaralanan Kap, sağlık ekipleri tarafından kendisine yapılan ilk müdahalenin ardından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Kap, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis ekipleri, olayın ardından şüpheli Bayram K.'yi bulmak için çalışma başlattı.