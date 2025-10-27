Haberler

Saatler geri alındı mı? (2025) Türkiye'de saatler geri alınacak mı? Kış saati uygulamasına geçilecek mi, ne zaman geçilecek?

Güncelleme:
Sonbaharın gelmesiyle birlikte Türkiye'de her yıl olduğu gibi bu yıl da "Saatler geri alındı mı?", "2025'te kış saati uygulamasına geçilecek mi?" soruları yeniden gündemde. Peki, Saatler geri alındı mı? Türkiye'de saatler geri alınacak mı? Kış saati uygulamasına geçilecek mi, ne zaman geçilecek? Detaylar haberimizde...

Kış aylarının gelmesiyle birlikte "Saatler geri alındı mı?", " Türkiye'de kış saati uygulamasına geçilecek mi?" soruları yeniden gündeme geldi. Günlerin kısalması ve havaların erken kararmasıyla birlikte vatandaşlar, 2025 Türkiye'de saatler geri alınacak mı sorusuna yanıt arıyor. Peki, Saatler geri alındı mı? (2025) Türkiye'de saatler geri alınacak mı? Kış saati uygulamasına geçilecek mi, ne zaman geçilecek? Kış saati uygulaması ne zaman kalktı? Kış saati uygulamasına dair tüm detaylar haberimizde!

SAATLER GERİ ALINDI MI?

Türkiye'de her yıl sonbahar aylarına girildiğinde en çok merak edilen konulardan biri, saatlerin geri alınıp alınmayacağı oluyor. Günlerin kısalması, havaların erken kararması ve özellikle sabah erken saatlerde okula ya da işe giden vatandaşların yaşadığı karanlık sabahlar nedeniyle "Bu yıl saatler geri alınacak mı?" sorusu yeniden gündeme geliyor. Ancak 2016 yılında alınan karar doğrultusunda Türkiye artık kış saati uygulamasına geçmiyor ve saatler geri alınmıyor.

14 Mart 2016 tarihli ve 8589 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 30 Ekim 2016'da saatlerin geri alınması uygulaması yürürlükten kaldırılmış, böylece yaz saati uygulaması ülke genelinde kalıcı hale getirilmiştir. Bu tarihten itibaren Türkiye, tüm yıl boyunca GMT+3 saat dilimini kullanmaya devam etmektedir.

2025 TÜRKİYE'DE SAATLER GERİ ALINACAK MI?

2025 yılı itibarıyla Türkiye'de saatlerin geri alınması söz konusu değildir. Yani bu yıl da tıpkı son sekiz yıldır olduğu gibi saatler geri alınmayacak. Türkiye, 2016 yılında aldığı kararla yaz saati uygulamasını kalıcı hale getirmiştir ve bu karar hâlâ geçerliliğini korumaktadır.

Birçok Avrupa ülkesi ekim ayının son pazar günü kış saati uygulamasına geçerken, Türkiye bu uygulamadan tamamen çıkmıştır. Bu nedenle Avrupa ile Türkiye arasındaki saat farkı, kış aylarında genellikle bir saate kadar artmaktadır. Örneğin, Avrupa ülkeleri saatlerini geri aldığında Türkiye ile aralarındaki fark 1 saat olmaktadır.

Türkiye'nin bu kararı almasındaki temel amaç, gün ışığından daha fazla yararlanmak, enerji verimliliğini artırmak ve özellikle akşam saatlerinde daha uzun süre aydınlıktan faydalanmaktır.

KIŞ SAATİ UYGULAMASINA GEÇİLECEK Mİ?

Kış saati uygulamasına geçilmesi yönünde herhangi bir resmi planlama ya da açıklama bulunmamaktadır. Türkiye, kalıcı yaz saati uygulamasını sürdürmektedir. Bu uygulama gereği, yıl boyunca saatler sabit kalmakta ve ileri ya da geri alınmamaktadır.

Her yıl ekim ayının sonlarına doğru Avrupa ülkeleri kış saati uygulamasına geçerken, Türkiye bu uygulamanın dışında kalmaya devam ediyor. Bu durum, özellikle uluslararası uçuşlar, televizyon yayın saatleri ve sınav takvimleri gibi konularda fark yaratıyor. Ancak Türkiye'nin iç düzeninde herhangi bir değişiklik yapılmıyor.

KIŞ SAATİ UYGULAMASINA NE ZAMAN GEÇİLECEK?

Kış saati uygulamasına geçilmesine dair herhangi bir tarih bulunmamaktadır. Çünkü Türkiye'de kış saati uygulaması 2016 yılında tamamen kaldırılmıştır. O tarihten bu yana saatler her yıl sabit kalmakta, ne ileri ne de geri alınmaktadır.

Bu kararın ardından yaz saati uygulaması kalıcı hale getirilmiş ve Türkiye tüm yıl boyunca aynı saat diliminde kalmaya devam etmiştir. Dolayısıyla "Kış saati uygulamasına ne zaman geçilecek?" sorusunun cevabı, hiçbir zaman olarak özetlenebilir.

KIŞ SAATİ UYGULAMASI NE ZAMAN KALKTI?

Kış saati uygulaması, 14 Mart 2016 tarihli ve 8589 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kaldırılmıştır. Bu karara göre, 30 Ekim 2016 tarihinde yapılması planlanan saatlerin geri alınması işlemi iptal edilmiş ve yaz saati uygulamasının yıl boyunca devam etmesi kararlaştırılmıştır.

Bu kararın ardından Türkiye, kalıcı olarak GMT+3 saat diliminde kalmıştır. Böylece ülke genelinde saat değişikliği yapılmaksızın, yaz ve kış aylarında aynı saat sistemi kullanılmaya başlanmıştır.

Dilara Yıldız
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
