Saadet Partisi Üsküdar adayı Yılmaz Bayut kimdir? 2024 Saadet Partisi İstanbul Üsküdar belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Üsküdar belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi İstanbul Üsküdar adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Üsküdar Belediye Başkan Adayı Yılmaz Bayut kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

YILMAZ BAYUT KİMDİR?

Yılmaz Bayut, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Üsküdar belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ ÜSKÜDAR ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Üsküdar adayı belli oldu. Saadet Partisi Üsküdar Belediye Başkan Adayı Yılmaz Bayut oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.