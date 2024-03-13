Saadet Partisi Gördes adayı Muhammed Numan Can kimdir? 2024 Saadet Partisi Manisa Gördes belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Gördes belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Manisa Gördes adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Gördes Belediye Başkan Adayı Muhammed Numan Can kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

MUHAMMED NUMAN CAN KİMDİR?

Muhammed Numan Can, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Gördes belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ GÖRDES ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Gördes adayı belli oldu. Saadet Partisi Gördes Belediye Başkan Adayı Muhammed Numan Can oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.