Saadet Partisi Derbent adayı Yaser Ceyhan kimdir? 2024 Saadet Partisi Konya Derbent belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Derbent belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Konya Derbent adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Derbent Belediye Başkan Adayı Yaser Ceyhan kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

YASER CEYHAN KİMDİR?

Yaser Ceyhan, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Derbent belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ DERBENT ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Derbent adayı belli oldu. Saadet Partisi Derbent Belediye Başkan Adayı Yaser Ceyhan oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.