Saadet Partisi Bozkır adayı Ali Tokat kimdir? 2024 Saadet Partisi Konya Bozkır belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Bozkır belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Konya Bozkır adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Bozkır Belediye Başkan Adayı Ali Tokat kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

ALİ TOKAT KİMDİR?

Ali Tokat, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Bozkır belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ BOZKIR ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Bozkır adayı belli oldu. Saadet Partisi Bozkır Belediye Başkan Adayı Ali Tokat oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.