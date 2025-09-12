Rusya- Ukrayna barış müzakereleri durduruldu mu, neden durduruldu? Kremlin'den son dakika!

Üç yılı aşkın süredir devam eden kanlı bir savaş, milyonları yerinden eden çatışmalar ve umutla beklenen barış görüşmeleri… Rusya- Ukrayna barış müzakereleri neden durduruldu mu, neden durduruldu? Kremlin'den gelen son dakika haberinin detayları...

UKRAYNA-RUSYA BARIŞ MÜZAKERELERİ DURDURULDU MU?

Ukrayna- Rusya savaşı üçüncü yılına girerken, barış umutları bir kez daha suya düştü. Kremlin tarafından yapılan açıklamaya göre, Ukrayna ile sürdürülen barış müzakereleri "mevcut koşullarda ilerleme sağlanamadığı" gerekçesiyle askıya alındı.

UKRAYNA-RUSYA BARIŞ MÜZAKERELERİ NEDEN DURDURULDU?

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'un açıklamasına göre, iki taraf arasında yürütülen son temaslardan bir sonuç alınamadı. Peskov, "Görüşmelerde somut bir ilerleme sağlanamadı. Bu nedenle barış müzakereleri şu an için durdurulmuş durumda" ifadelerini kullandı.

Barış sürecinin tıkanmasının temel nedenleri ise derin siyasi farklıklar, sahadaki askeri durum ve karşılıklı güven eksikliği. Ukrayna, toprak bütünlüğünden ödün vermeye yanaşmazken, Rusya ise özellikle doğu ve güneydeki askeri kazanımlarını müzakere masasında garanti altına almak istiyor.

Ukrayna tarafı, Rusya'nın barışa değil, savaşta kazandığı bölgeleri korumaya odaklandığını savunuyor. Buna karşın Moskova, Kiev'i "gerçekçilikten uzak" taleplerle suçluyor. Bu karşılıklı suçlamalar, taraflar arasında ciddi bir güven bunalımına neden olmuş durumda.

Barış görüşmelerinin askıya alınması, savaşın süresine ve şiddetine dair belirsizlikleri artırırken, uluslararası kamuoyu diplomatik çabaları yeniden yoğunlaştırma arayışına girdi. Ancak kısa vadede çözüm ihtimali oldukça düşük görülüyor.

UKRAYNA-RUSYA SAVAŞI KAÇ YILINDA BAŞLADI?

Ukrayna-Rusya savaşı, 24 Şubat 2022 sabahı Rus ordusunun Ukrayna topraklarına geniş çaplı saldırısıyla resmen başladı. Bu tarih, savaşın tam anlamıyla fiilen başladığı gün olarak kabul ediliyor. Ancak krizin kökleri çok daha derine gidiyor.

2014 yılında Rusya, Kırım'ı ilhak ederek uluslararası hukuku ihlal etti. Aynı yıl Donbas bölgesinde Rusya yanlısı ayrılıkçı gruplar ortaya çıktı ve Moskova bu gruplara açıkça destek verdi. Bu gelişmeler, Ukrayna'nın egemenliği açısından büyük bir tehdit oluşturdu. 2014 ile 2021 arasında bölgedeki çatışmalar "düşük yoğunluklu savaş" olarak devam etti.

2021'in sonlarına doğru ise Rusya, Ukrayna sınırına yüz binlerce asker sevk etmeye başladı. Bu askeri yığınak, tam ölçekli bir saldırının habercisiydi. Nitekim 2022'nin Şubat ayında Rusya, "özel askeri operasyon" adı altında işgal harekâtını başlattı. Böylece Avrupa'da Soğuk Savaş sonrası dönemin en büyük savaşı başlamış oldu.

UKRAYNA-RUSYA SAVAŞI DEVAM EDİYOR MU?

Evet, Ukrayna-Rusya savaşı 2025 yılı itibarıyla hâlâ devam ediyor. Her ne kadar zaman zaman barış müzakereleri gündeme gelse de, sahada çatışmalar tüm şiddetiyle sürüyor. Özellikle doğu cephesinde yoğunlaşan savaş, her iki tarafın da büyük kayıplar vermesine yol açtı.

Rusya, Donbas bölgesinin tamamını ele geçirme hedefinden vazgeçmiş değil. Ukrayna ise işgal altındaki topraklarını geri almak için mücadele ediyor. Savaş sadece kara çatışmalarıyla sınırlı değil; hava saldırıları, enerji altyapılarına yönelik bombardımanlar ve insansız hava araçlarıyla yapılan operasyonlar da sürüyor.

Uluslararası toplumdan gelen ateşkes çağrılarına rağmen, her iki taraf da pozisyonunu koruyor. Ukrayna, NATO üyeliği konusundaki ısrarını sürdürüyor; Rusya ise bunu "kırmızı çizgi" olarak görüyor. Bu nedenle diplomatik ilerleme sağlanamıyor.

Müzakerelerin askıya alınması, savaşın kısa vadede sona ermeyeceğini gösteriyor. Taraflar arasında ciddi bir uzlaşmazlık var ve sahadaki durum diplomasiye fırsat tanımıyor.

UKRAYNA-RUSYA SAVAŞINDA KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Savaşta hayatını kaybedenlerin sayısı tam olarak bilinmemekle birlikte, çeşitli bağımsız kuruluşlar ve resmi açıklamalara dayanan tahminler savaşın yıkıcılığını ortaya koyuyor.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi (OHCHR) verilerine göre, 2022 Şubat'tan bu yana 13 binden fazla sivil hayatını kaybetti, 35 bini aşkın sivil ise yaralandı. Ancak bu rakamlar yalnızca doğrulanabilen vakaları kapsıyor. Gerçek sayıların çok daha yüksek olabileceği belirtiliyor.

Ukrayna, savaş boyunca on binlerce askerini kaybettiğini resmen kabul etti. 2024 yılı itibarıyla bu sayı 40 bini aştı. Buna ek olarak, yüz binlerce kişi de yaralandı veya sakat kaldı.

Rus tarafının askeri kayıpları ise Ukrayna ve Batılı istihbarat kaynaklarına göre 150 binin üzerinde. Ancak Kremlin bu rakamları doğrulamıyor ve kendi açıklamalarıyla örtüşmeyen verileri "savaş propagandası" olarak nitelendiriyor.

Savaş, sadece askeri kayıplarla sınırlı değil; sivil halk üzerinde yarattığı yıkım da büyük. Milyonlarca insan evini terk etmek zorunda kaldı, binlerce yerleşim yeri harabeye döndü.