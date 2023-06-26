Rusya darbe girişimi: Wagner kimdir? Rusya son durum ne? Rusya darbe girişimi başarılı oldu mu, bitti mi?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ihanetle suçladığı Wagner Güçleri lideri Rusya'da darbe girişiminde bulundu. Peki Rusya'da son durum ne? Rusya'da darbe mi oldu?Wagner kimdir? Rusya son durum ne? Rusya darbe girişimi başarılı oldu mu, bitti mi? Detaylar haberimizde…

RUSYA DARBE GİRİŞİMİ: WAGNER GÜÇLERİ KİMDİR?

Wagner Güçleri, bir Rus paralı asker grubudur. Bu özel askeri güç, öncelikle Rusya'nın Ukrayna ve Suriye gibi bölgelerinde aktif görevler üstlenmiştir. Grubun lideri olarak bilinen kişi ise Yevgeniy Prigojin'dir. Wagner Güçleri, çeşitli çatışma bölgelerinde Rusya'nın çıkarlarını desteklemek ve operasyonlar gerçekleştirmek amacıyla kullanılmaktadır. Wagner Güçleri'nin tam olarak ne kadar büyük ve organize olduğu konusunda kesin bilgiler bulunmamaktadır, çünkü bu grup genellikle gizli bir şekilde operasyonlarını yürütmektedir. Ancak, Wagner Güçleri'nin Rusya'da özel bir bağlantıya ve desteğe sahip olduğu bilinmektedir.

RUSYA SON DURUM! DARBE GİRİŞİMİ BAŞARILI OLDU MU?

Wagner Grubu adıyla bilinen Rus paralı askerler, Suriye'den Libya'ya, Orta Afrika Cumhuriyeti'nden Sudan'a, Mozambik'ten Mali'ye kadar birçok ülkede faaliyet göstermiştir. Özellikle Ukrayna işgalinde önemli bir rol oynayan bu grup, Donetsk şehri Bakhmut'u ele geçirerek savaşın donduğu aylarca süren bir dönemi sona erdirdi. Wagner Grubu ile Rus ordusu arasında gizlenemeyen bir gerilim yaşandı ve bu gerilim 2023'ün başında patlak verdi. Yevgeny Prigozhin, Wagner'in lideri olarak da bilinen 'Vladimir Putin'in Şefi' lakaplı bir kişi, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov'u küfür ve hakaretlerle hedef alarak kendilerine yeterli mühimmat verilmediğini dile getirdi. Prigozhin, Mayıs ayının başında Bakhmut'tan birliklerini çekeceği tehdidinde bulundu, ancak daha sonra geri adım attı. Tansiyon kısa bir süre düşse de, Putin'in Haziran ayının ortasında verdiği emir her şeyi değiştirdi ve Prigozhin Kremlin'in emirlerine uymayacağını açıkladı. Ancak hiç kimse, 23 Haziran'ı 24 Haziran'a bağlayan gece Rusya'da yaşanacakları tahmin edemezdi. Rusya'da modern zamanların en olağanüstü gelişmelerini canlı blog üzerinden takip ettik.

RUSYA DARBE GİRİŞİMİ BİTTİ Mİ?

Rusya'da Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "özel ordusu" olarak tanımlanan paramiliter örgüt Wagner'in lideri Prigojin'in başlattığı isyan sona erdi. Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun arabuluculuğuyla varılan anlaşma gereği, isyana katılan Wagner askerleri ve isyanın başlatıcısı Prigojin'e yöneltilen suçlamalar düşürülecek. Wagner grubuna mensup askerlerin Rusya Savunma Bakanlığı ile özel bir sözleşme imzalayacakları ve Prigojin'in ise Belarus'a gitmesi duyuruldu.

Belarus Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Lukaşenko-Prigojin görüşmesinin gün boyunca devam ettiği ve "Rus topraklarının kan gölüne dönüşmemesi için" anlaşmaya varıldığı belirtildi. Açıklamada, "Görüşmeler bütün bir gün sürdü. Sonuç olarak, Rusya topraklarının kan gölüne dönüşmesinin kabul edilemez olduğu konusunda anlaşmaya varıldı. Prigojin, Lukaşenko'nun Wagner'e bağlı kuvvetlerin Rusya topraklarındaki hareketlerini durdurma ve gerilimi düşürmek için daha fazla adım atma teklifini kabul etti" denildi.