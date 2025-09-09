Rümeysa Kadak kimdir? Rümeysa Kadak kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

Dünyaca ünlü Oxford Üniversitesi tarafından tanıtım yüzü olarak seçilen Rümeysa Kadak, sosyal medyada ve arama motorlarında en çok merak edilen isimler arasında yer aldı. "Rümeysa Kadak kimdir?" sorusu başta olmak üzere hayatı, eğitimi ve kariyeri hakkında pek çok detay araştırılıyor. Genç siyasetçiyle ilgili merak edilenler haberin devamında yer alıyor.

RÜMEYSA KADAK KİMDİR?

Rümeysa Kadak, 2014 yılında İhlas Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra Marmara Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümünde lisans eğitimine başladı. Henüz üniversite yıllarında aktif bir öğrenci profili çizen Kadak, 2016 yılında Marmara Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkan Yardımcılığı görevine seçilerek dikkatleri üzerine çekti.

Eğitim süreci boyunca yalnızca akademik başarıyla değil, aynı zamanda sosyal sorumluluk ve sivil toplum projeleriyle de öne çıktı. Türkiye ve dünya genelinden münazara şampiyonlarının katıldığı altı büyük turnuvada koordinatörlük yaptı. Başkanlığını yürüttüğü Meridyen Münazara Kulübü, ulusal ve uluslararası pek çok ödüle layık görüldü. Bu başarıların arasında, Sivil Toplum Farkındalık Ödülleri kapsamında "Yılın Eğitim Projesi" ödülü de yer aldı.

Meridyen Derneği, KADEM, Organize Deliler ve Okçular Vakfı gibi birçok sivil toplum kuruluşunda aktif olarak görev aldı. Geliştirdiği projelerle hem ulusal hem uluslararası platformlarda gençlik ve eğitim alanında çalışmalar yürüttü. Genç KADEM'de Proje Sorumlusu, Meridyen Derneği'nde ise Meridyen Genç Koordinatörü olarak sorumluluk üstlendi.

Eğitimine devam ederken medya alanında da deneyim kazanan Kadak, Daily Sabah ve TRT World'de staj yaparak iletişim becerilerini pekiştirdi. Röportaj yapma tutkusu, münazara kültürüne ilgisi ve farklı kültürleri araştırmaya olan merakı ile çok yönlü bir kariyer profili çizdi. İyi derecede İngilizce bilen Kadak, ayrıca Fransızca, Korece ve Almanca öğrenmeye devam etmektedir.

Siyasi kariyerine ise genç yaşta adım attı. 2017-2018 yılları arasında AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanlığı'nda Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. Bu dönemde gençler ile karar alıcılar arasında köprü kurmayı hedefleyen yedi projeyi hayata geçirdi. 2018 yılında 27. Dönem İstanbul Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdi ve TBMM Başkanlık Divanı'nda Kâtip Üye olarak görev aldı.

RÜMEYSA KADAK KAÇ YAŞINDA?

Rümeysa Kadak, 1996 yılında dünyaya gelmiştir. 2025 yılı itibarıyla 29 yaşında olan Kadak, genç yaşına rağmen hem sivil toplum hem de siyaset alanında dikkat çekici bir kariyere sahiptir. Eğitim hayatı boyunca çeşitli sosyal sorumluluk projelerinde yer alan ve gençlik hareketlerinde aktif rol üstlenen Kadak, siyasete adım attığı ilk günden bu yana genç temsil kimliğiyle ön plana çıkmıştır. Özellikle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne seçilen en genç milletvekillerinden biri olarak kamuoyunun ilgisini çekmiştir.

RÜMEYSA KADAK NERELİ?

Rümeysa Kadak, 1996 yılında İstanbul'da doğmuştur. Doğma büyüme İstanbullu olsa da ailesi aslen Malatya kökenlidir. Hem büyükşehirde yetişmenin getirdiği olanaklarla hem de Anadolu kültürünün değerleriyle yoğrulan Kadak, bu çok yönlü kimliğiyle hem eğitim hayatında hem de siyasi kariyerinde farklı kesimlerle güçlü bağlar kurmayı başarmıştır. Özellikle gençleri temsil eden çalışmalarıyla dikkat çeken Kadak, İstanbul'da doğmuş olsa da Anadolu'nun farklı bölgelerinde de yakından tanınan ve takip edilen bir isim hâline gelmiştir.

RÜMEYSA KADAK NE İŞ YAPIYOR?

Rümeysa Kadak, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde AK Parti İstanbul Milletvekili olarak görev yapmaktadır. Genç yaşta siyasete atılan Kadak, aynı zamanda Türkiye'nin en genç milletvekillerinden biri olarak tanınmıştır. Siyasette aktif görev almasının yanı sıra, uzun yıllardır sivil toplum alanında da çalışmalar yürütmektedir.

Gençlik projeleri, eğitim çalışmaları ve sosyal sorumluluk faaliyetleriyle tanınan Kadak; Meridyen Derneği, KADEM ve benzeri birçok sivil toplum kuruluşunda aktif roller üstlenmiş, gençlerin sesi olmayı amaçlayan projelere liderlik etmiştir. Aynı zamanda çeşitli medya kuruluşlarında staj yaparak iletişim ve medya alanında da deneyim kazanmıştır.