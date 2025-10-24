Haberler

RTÜK'ün yeni başkanı kimdir? Ebubekir Şahin dönemi sona erdi!
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) yeni başkanı kim olduğu merak konusu oldu. RTÜK tarafından yapılan açıklamada yeni başkanın ismi kamuoyu ile paylaşıldı. Peki, RTÜK'ün yeni başkanı kimdir? Mehmet Daniş kimdir, daha önce hangi görevlerde bulundu? Detaylar haberimizde.

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanlığı'nda uzun süredir görev yapan Ebubekir Şahin dönemi resmen sona erdi. Kurul, bugün gerçekleştirdiği toplantıda yeni başkanını seçti. Ekim 2017'de RTÜK üyeliğine seçilen ve Ocak 2019'dan bu yana başkanlık görevini yürüten Şahin, altı yıllık liderlik sürecinin ardından koltuğunu yeni RTÜK başkanına devretti. Peki, RTÜK'ün yeni başkanı kimdir? Mehmet Daniş kimdir, daha önce hangi görevlerde bulundu?

RTÜK'ÜN YENİ BAŞKANI KİMDİR?

Mehmet Daniş, RTÜK'ün yeni başkanı olarak görevine resmen başlamıştır. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Daniş, uzun yıllardır siyasetin ve kamu yönetiminin çeşitli alanlarında görev almış deneyimli bir isim olarak öne çıkıyor. RTÜK Başkanlığı göreviyle birlikte, Türkiye'nin radyo ve televizyon yayıncılığı alanında denetim ve düzenleme süreçlerine liderlik edecek.

Daniş'in başkanlığı, özellikle dijital yayıncılığın artan önemi ve medya etiği konusunda yeni stratejilerin uygulanması açısından dikkatle takip edilecek. Ayrıca, Şahin döneminde başlatılan projelerin devamı ve yeni düzenlemelerin hayata geçirilmesi, Daniş'in öncelikli hedefleri arasında yer alacak.

MEHMET DANİŞ KİMDİR?

Mehmet Daniş, Türk siyasetinin deneyimli isimlerinden biridir. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra hukuk ve siyaset alanında çeşitli görevlerde bulunmuş olan Daniş, özellikle yasama faaliyetleri ve kamu yönetimi konularında derin bir birikime sahiptir.

Daniş, siyasi kariyerine AK Parti çatısı altında devam etmiş ve 22., 23. ve 24. dönemlerde Çanakkale milletvekili olarak TBMM'de görev almıştır. Yasama süreçlerinde aktif rol oynayan Daniş, TBMM Başkanlık Divanı Kâtip Üyeliği ve TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanlığı gibi kritik görevleri de yürütmüştür.

Siyasi geçmişi ve hukuki altyapısı, Daniş'i RTÜK başkanlığı görevinde önemli bir tercih haline getirmiştir. Yeni dönemde medyada etik standartların güçlendirilmesi ve yayıncılık alanında modern düzenlemelerin hayata geçirilmesi bekleniyor.

MEHMET DANİŞ DAHA ÖNCE HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

Mehmet Daniş, siyaset ve bürokraside geniş bir kariyere sahiptir. TBMM'de milletvekili olarak görev yaptığı dönemde yasama süreçlerine aktif katkılarda bulunmuş ve önemli komisyonlarda sorumluluk almıştır. Bunlar arasında TBMM Başkanlık Divanı Kâtip Üyeliği ve TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanlığı görevleri öne çıkmaktadır.

Bunun yanı sıra Daniş, 64. ve 65. hükümetlerde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı olarak görev yapmış, tarım politikalarının ve kırsal kalkınma programlarının geliştirilmesinde aktif rol oynamıştır.

27 Temmuz 2021 tarihinde TBMM tarafından RTÜK üyeliğine seçilen Daniş, böylece medya denetimi alanında da yetkin bir isim olarak öne çıkmıştır. Bu deneyimler, onun RTÜK başkanlığı görevini etkili ve stratejik bir şekilde sürdürmesini sağlayacak önemli bir zemin oluşturuyor.

