800 yıldır ayaktaydı! Restorasyona alınan tarihi kule çöktü

Güncelleme:
İtalya'nın başkenti Roma'da restorasyon çalışması yapılan 13. yüzyılın başlarına ait Torre dei Conti Kulesi'nin kısmen çökmesi sonucu 3 işçi yaralanırken, bir işçi enkaz altında kaldı.

  • İtalya'nın Roma kentindeki 13. yüzyıldan kalma Torre dei Conti Kulesi'nde restorasyon sırasında kısmi çökme meydana geldi.
  • Çökme sonucu 3 işçi yaralandı ve bir işçi enkaz altında kaldı.
  • Kule Papa III. Innocentius tarafından 13. yüzyılın başlarında ailesi için inşa ettirilmişti.

İtalya'nın başkenti Roma'da bulunan tarihi mekanlarda restorasyon çalışmaları titizlikle devam ederken, istenmeyen olaylara da sahne oluyor.

TARİHİ KULE ÇÖKTÜ, 3 İŞÇİ YARALANDI

Restorasyon çalışmaları yapılan 13. yüzyıla ait Torre dei Conti Kulesi'nde kısmi çökme meydana geldi. Kolezyum yakınlarında bulunan kulede meydana gelen olayda 3 işçi yaralanırken, bir işçi enkaz altında kaldı. Ulusal İtfaiye Teşkilatı sözcüsü Luca Cari yaptığı açıklamada, "Onu canlı çıkarmaya çalışıyoruz, ancak yeni bir çökme riski olduğu için durum karmaşık" dedi.

CİDDİ HASAR VAR

Yerel kaynaklar, yapının hala ayakta olduğunu, ancak içeride ciddi hasar görüldüğünü bildirdi. Restorasyon çalışmaları nedeniyle kule çevresindeki alan yayalara kapatılmıştı.

PAPA TARAFINDAN AİLESİ İÇİN İNŞA ETTİRİLMİŞTİ

Papa III. Innocentius tarafından 13. yüzyılın başlarında ailesi için inşa ettirilen kule, Roma Belediyesi'nin 4 yıllık restorasyon projesi kapsamında yenileniyordu ve çalışmaların gelecek yıl tamamlanması planlanıyordu. Başlangıçta bugünkü yüksekliğinin 2 katı olan kule, 14. ve 17. yüzyıllardaki depremlerde zarar gördüğü için daha sonra kısaltılmıştı.

