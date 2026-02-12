Haberler

Rol arkadaşları Kanbolat Görkem Arslan'ı gözyaşlarıyla uğurladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Genç oyuncu Kanbolat Görkem Arslan'ın vefatı sanat camiasını yasa boğdu. Aniden evinde fenalaşıp hayatını kaybeden 45 yaşındaki Arslan, düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Törene katılan birçok oyuncu gözyaşlarına hakim olamadı.

  • Kanbolat Görkem Arslan 45 yaşında hayatını kaybetti.
  • Kanbolat Görkem Arslan'ın cenaze töreni Zincirlikuyu Camii'nde düzenlendi.
  • Kanbolat Görkem Arslan kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Poyraz Karayel dizisiyle hafızalara kazınan Kanbolat Görkem Arslan'ı, rol arkadaşları gözyaşları içinde uğurladı. 45 yaşında hayatını kaybeden Kanbolat Görkem Arslan'ın cenaze töreni Zincirlikuyu Camii'nde düzenlendi. Törene katılan rol arkadaşlarından Emel Çölgeçen, Musa Uzunlar ve Cem Cücenoğlu duygusal anlar yaşadı.

Musa Uzunlar, "Keşkeler kalıyor geriye, keşke daha fazla zaman geçirebilseydik" sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi.

Rol arkadaşları Kanbolat Görkem Arslan'ı gözyaşlarıyla uğurladı

Emel Çölgeçen ise gözyaşları içinde, "O kadar üzgünüm ki… Çok erken. Canım benim, tarif edemeyeceğim kadar üzgünüm" ifadelerini kullandı.

Rol arkadaşları Kanbolat Görkem Arslan'ı gözyaşlarıyla uğurladı

Cem Cücenoğlu, 'Kardeşim gitti, çok erken gitti. Bu dünya bir beyefendiyi kaybetti. Dünya meleği bir insandı.' diyerek hüngür hüngür ağladı.

Deniz Çakır,Kanbolat Görkem Arslan'ın cenazesinde gözyaşlarını tutamadı.

Rol arkadaşları Kanbolat Görkem Arslan'ı gözyaşlarıyla uğurladı

İlker Kaleli, Poyraz Karayel dizisinde birlikte rol aldığı Kanbolat Görkem Arslan'ın cenaze törenine katıldı.

Rol arkadaşları Kanbolat Görkem Arslan'ı gözyaşlarıyla uğurladı

Oyuncu Birce Akalay, yakın arkadaşı Kanbolat Görkem Arslan'ın cenazesinde gözyaşlarına hakim olamadı.

GENÇ OYUNCUNUN ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU

Kanbolat Görkem Arslan, Salı gece saatlerinde Beyoğlu'ndaki evinde rahatsızlandı. İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi evde yapılan Arslan, ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Arslan'ın kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Hakan Kanburoğlu
Haberler.com / Yaşam
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıjyqcs85fkm:

güzel anılmak ne güzel mekanı cennet olsun

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıRemzi YILMAZ:

45 yılın için Allah için ne yaptıysa yanına kar kalır gerisi teferuattır

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEko cCc:

Tekrar Allah rahmet eylesin

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şifonyerin alt çekmecesinde gizli bir geçit bulundu

Şifonyerin alt çekmecesini çekti, gördüğü karşısında donup kaldı
İspanyol modelden Tuba Ünsal'a sert yanıt: ''Gözyaşlarını gerçekle karıştırmayın''

Tuba Ünsal'ın açıklamaları ortalığı karıştırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen Miçotakis'in hareketi basın toplantısına damga vurdu

Miçotakis'in hareketi basın toplantısına damga vurdu
Arabada korkunç cinayet! Kendisinden 13 yaş küçük sevgilisini boğarak öldürdü

2 çocuk annesi kadının korkunç sonu: 13 yaş büyük sevgilisi...
Felipe Melo'dan Galatasaray taraftarını delirten sözler

"Avrupa Fatihi" Galatasaray için söyledikleri taraftarları delirtti
Şifonyerin alt çekmecesinde gizli bir geçit bulundu

Şifonyerin alt çekmecesini çekti, gördüğü karşısında donup kaldı
İspanyol modelden Tuba Ünsal'a sert yanıt: ''Gözyaşlarını gerçekle karıştırmayın''

Tuba Ünsal'ın açıklamaları ortalığı karıştırdı
Ünlü oyuncu piyasayı dolandırıp Türkiye'den kaçtı iddiası! Yakalama kararı çıkarıldı

Ünlüler peşinde! Yakışıklı oyuncu piyasayı dolandırıp ülkeden kaçtı