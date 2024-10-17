Rojin otopsi raporu! Rojin'in otopsi raporu çıktı mı?

Van'da 27 Eylül'de kaybolan ve dün cansız bedeni bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'ten alınan numuneler, İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Birçok kişi Rojin'in otopsi raporunu merak ediyor. Rojin'in otopsi raporundaki detaylar araştırılıyor. Peki, Rojin'in otopsi raporu çıktı mı? Detaylar haberimizde...

ROJİN'İN OTOPSİ RAPORU ÇIKTI MI?

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Kabaiş'in Van Adli Tıp Kurumu'ndaki ön otopsi işlemlerinde darp ve cebir izine rastlanmadığı belirtildi. Rojin Kabaiş'in otopsi raporunda kesici ve ateşli bir yaralanma tespit edilmedi. Cesette, uzun süre suda kalmaya bağlı olarak deformasyonun yaşandığı bildirildi. Aynı zamanda boyun, diz ve kol bölümlerinde renk değişikliklerinin olduğu belirlendi. Rojin Kabaiş'in cansız bedeninden alınan numuneler, kesin ölüm nedeninin tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

ROJİN'İN BABASI NE DEDİ?

Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş yaptığı açıklamada, "24 kilometre uzağa, o çocuk tek başına gitmez. Çocuğumun başına birileri bir şey getirmiş mutlaka. Rojin'in intihar edebileceği hiçbir durum kesinlikle söz konusu değil. O çok mutlu bir çocuktu. 'Bilgisayarda bazı araştırmalar yapmış' deniliyor ama bunlar sizce intihar ettiği anlamına gelebilir mi? Mümkün değil. Kızım namazını da kılıyordu. Mutlu bir çocuktu. Asla intihar etmesi için bir nedeni yoktu. Morali de çok güzeldi. Okulunu, derslerini seviyordu. Ne evde ne okulda keyfini bozan hiçbir konu yoktu. Üniversiteyi kazandığı için de çok mutluydu. Biz diyoruz ki o çocuğa bir vahşet yapıldı ve bu muhakkak ortaya çıkacak. Elbette bir iz çıkacak.' dedi.