Rojin Kabaiş otopsi sonucu belli oldu mu? Rojin Kabaiş nasıl öldü?

Rojin Kabaiş bulunması sonrasında otopsi raporu merak ediliyor. Van'da 18 gün önce kaybolan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in Van Gölü sahilinde cesedinin bulunması ile ilgili ilk bilgiler ortaya çıktı. Rojin Kabaiş otopsi sonucu belli oldu mu? Rojin Kabaiş nasıl öldü? Detaylar haberimizdedir…

ROJİN KABAİŞ OTOPSİ SONUCU BELLİ OLDU MU?

Van'da 18 gün önce kaybolan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in Van Gölü sahilinde cesedinin bulunması ile ilgili ilk bilgiler ortaya çıktı. Genç kızın kıyafetlerinin üzerinde olduğu, uzun süre suda kalması sebebiyle cesedinin şiştiği öğrenildi. Bugün memleketi Diyarbakır'da toprağa verilen Kabaiş'in ön otopsi raporu da çıktı.

ROJİN KABAİŞ NASIL ÖLDÜ?

Didem Arslan Yılmaz'ın programına katılan genç kızın ağabeyi ise kardeşinin sudan korktuğunu belirterek "Kardeşimi öldürdüler" şeklindeki sözleri dikkat çekti.