Üye Girişi
Haberler

Rojin Kabaiş öldü mü, öldürüldü mü?

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rojin Kabaiş'in ölüm haberleri gündemi sarsarken, olayın detayları da merak konusu oldu. Kabaiş'in ölümü doğal yollarla mı gerçekleşti yoksa bir cinayet mi söz konusu? Bu soruların yanıtları henüz belirsizliğini koruyor.

Rojin Kabaiş öldü mü, öldürüldü mü? Genç üniversite öğrencisinin cansız bedeninin bulunmasının ardından, olayın detayları hakkında çeşitli spekülasyonlar ortaya atıldı. Rojin'in ölümüyle ilgili en çok merak edilen konular arasında, bu ölümün doğal sebeplerden mi yoksa bir cinayet sonucu mu gerçekleştiği yer alıyor.

ROJİN KABAİŞ ÖLDÜ MÜ, ÖLDÜRÜLDÜ MÜ?

Kendisinden 18 gündür haber alınamayan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in cansız bedeni, Van Gölü Molla Kasım Köyü sahilinde bulundu. Olayla ilgili olarak, yetkililerin başlattığı soruşturmanın detayları ve sonuçları bekleniyor.

Rojin Kabaiş öldü mü, öldürüldü mü?

NE OLMUŞTU?

Arkadaşlarına çakıl taşı toplamak için sahile gideceğini söyleyen Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Kabaiş'ten 27 Eylül'den bu yana haber alınamıyordu. Daha önce sahilde cep telefonu ile kulaklığı bulunan Kabaiş'i arama çalışmaları Van Valiliğinin koordinatörlüğünde oluşturulan özel ekiplerin de katılımıyla hem göl hem de kıyı bölgelerinde aralıksız sürüyordu.

Rojin Kabaiş öldü mü, öldürüldü mü?
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

Ali Yerlikaya Soğuk Haber Kayıp Kız Cinayet 3-sayfa Güncel Hukuk Yaşam Van

18 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Rojin'in cansız bedeni bulundu

Rojin'den acı haber geldi

 Semih Çelik'in katlettiği Ayşenur Halil'in babasının ifadesi günler sonra ortaya çıktı

Ayşenur'un babasının ifadesi günler sonra ortaya çıktı

 CHP lideri Özel'den MHP lideri Bahçeli'ye destek: Doğrusunu yapıyorsun

Özel, Bahçeli'ye destek verdi
Hamile kadın metrobüste doğum yaptı

Metrobüste doğum yaptı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şehitkamil, İslahiye, Oğuzeli 15-16 Ekim GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Eyvah Eyvah 2 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Eyvah Eyvah 2 filmi ne zaman, nerede çekildi? Hamile kadın metrobüste doğum yaptı! Olay ne zaman, nerede oldu? (VİDEO İZLE) 16 Ekim Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Victoria's Secret televizyonda yok mu? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı Bir Gece Masalı canlı izle! 15 Ekim Salı Bir Gece Masalı 7. bölüm ATV canlı izle! Bir Gece Masalı son bölümde neler oldu? ZİRAAT BANKASI ÇÖKTÜ MÜ? Ziraat Bankası'na neden girilmiyor? CANLI maç izle! (İSPANYA SIRBİSTAN) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! İspanya Sırbistan nereden izlenir? Ankaralı Turgut hasta mı, kanser mi, sağlık durumu ne? Ankaralı Turgut son hali ne? Meltem Miraloğlu rehin mi tutuluyor, Meltem Miraloğlu kimdir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.