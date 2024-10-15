Rojin Kabaiş öldü mü, öldürüldü mü? Genç üniversite öğrencisinin cansız bedeninin bulunmasının ardından, olayın detayları hakkında çeşitli spekülasyonlar ortaya atıldı. Rojin'in ölümüyle ilgili en çok merak edilen konular arasında, bu ölümün doğal sebeplerden mi yoksa bir cinayet sonucu mu gerçekleştiği yer alıyor.

ROJİN KABAİŞ ÖLDÜ MÜ, ÖLDÜRÜLDÜ MÜ?

Kendisinden 18 gündür haber alınamayan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in cansız bedeni, Van Gölü Molla Kasım Köyü sahilinde bulundu. Olayla ilgili olarak, yetkililerin başlattığı soruşturmanın detayları ve sonuçları bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

Arkadaşlarına çakıl taşı toplamak için sahile gideceğini söyleyen Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Kabaiş'ten 27 Eylül'den bu yana haber alınamıyordu. Daha önce sahilde cep telefonu ile kulaklığı bulunan Kabaiş'i arama çalışmaları Van Valiliğinin koordinatörlüğünde oluşturulan özel ekiplerin de katılımıyla hem göl hem de kıyı bölgelerinde aralıksız sürüyordu.