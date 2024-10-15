Rojin Kabaiş kimdir, kaç yaşında ve nereli? Rojin Kabaiş'e ne oldu?

Rojin Kabaiş kimdir, kaç yaşında? Rojin Kabaiş'e ne oldu? Kendisinden 18 gündür haber alınamayan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in cansız bedeni, Van Gölü Molla Kasım Köyü sahilinde bulundu. Rojin Kabaiş öldürüldü mü? Rojin Kabaiş olayı nedir? Detaylar haberimizdedir…

ROJİN KABAİŞ KİMDİR?

Rojin Kabaiş, 21 yaşında ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü'nde birinci sınıf öğrencisiydi.

ROJİN KABAİŞ'E NE OLDU?

18 gündür kayıp olan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in cansız bedeni, Van Gölü'nün Molla Kasım Köyü sahilinde bulundu. Kabaiş'ten uzun süredir haber alınamıyordu ve arama çalışmaları sonucu talihsiz gencin bedeni sahil kıyısında tespit edildi.

Öte yandan; Kabaiş için İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD, İtfaiye, Kızılay ve gönüllü arama kurtarma ekipleri olmak üzere dalgıç, arama köpekleri, drone, bot/gemi, helikopter, itfaiye aracı, mobil radar cihazı ile 24 saat esaslı göl ve kara alanında çalışmalar yapılırken, bölgeye yakın müştemilat, metruk alanlar, sazlık ve rögar alanları da tek tek kontrol edildi. Su altı görüntüleme cihazı ROW ile Ankara, Çanakkale ve Samsun'dan getirilen 3 sonar cihazı da kullanılarak gölde 90 kilometrekarelik alan tarandı.