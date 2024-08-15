Roblox nedir? Roblox oyunu nedir, neden yasaklandı? Roblox nasıl indirilir, nasıl oynanır?

Roblox oyunu nedir, nasıl indirilir, nasıl oynanır? Roblox ücretli mi, ücretsiz mi? Roblox yaş sınırı var mı? Roblox Türkiye'de neden yasaklandı? Roblox, Roblox Corporation tarafından geliştirilen bir deneyim platformudur. Türkiye'de bu oyunun yasaklanması ile birlikte herkes Roblox nedir sorusunun cevabını merak ediyor. İşte Roblox ile ilgili merak edilen detaylar haberimizde…

ROBLOX NEDİR?

Roblox, Roblox Corporation tarafından geliştirilen bir çevrimiçi deneyim platformu ve deneyim oluşturma sistemidir. Kullanıcıların deneyimlerini programlamasına ve diğer kullanıcılar tarafından oluşturulan deneyimleri oynamasına olanak tanır. David Baszucki ve Erik Cassel tarafından 2004'te kurulan ve 2006'da piyasaya sürülen platform, kullanıcılar tarafından Lua programlama dilinde kodlanmış birden çok türde oyunlara ev sahipliği yapmaktadır. Oyun platformu, 2010'ların ikinci yarısında hızla büyümeye başladı ve bu büyüme COVID-19 pandemisiyle birlikte daha da hızlandı.

ROBLOX NASIL OYNANIR?

Roblox'ta Oyun Oluşturma: Roblox Studio adlı araç sayesinde kullanıcılar, kendi oyunlarını ve sanal dünyalarını programlama bilgisine ihtiyaç duymadan oluşturabilirler. Lua adlı bir programlama dili kullanarak daha karmaşık oyunlar da yapılabilir.

Çeşitli Oyunlar : Kullanıcılar, platformdaki milyonlarca farklı oyunu keşfedebilir ve oynayabilirler. Bu oyunlar arasında macera, simülasyon, yarış, rol yapma gibi birçok farklı tür bulunmaktadır.

Topluluk: Roblox, güçlü bir sosyal bileşene sahiptir. Kullanıcılar arkadaşlarıyla oyun oynayabilir, sohbet edebilir ve birlikte projeler üzerinde çalışabilirler. Ayrıca, çeşitli etkinlikler ve yarışmalar düzenlenir.

Avatar Kişiselleştirme: Kullanıcılar, avatarlarını çeşitli kıyafetler, aksesuarlar ve diğer öğelerle kişiselleştirebilirler. Bu öğeler, oyun içi para birimi olan Robux ile satın alınabilir.

Robux: Roblox'un sanal para birimidir. Kullanıcılar, oyun içi satın alımlar yapmak, avatarlarını kişiselleştirmek ve oyun geliştiricilerine destek olmak için Robux kullanabilirler. Robux, gerçek para ile satın alınabilir veya oyun içi etkinliklerle kazanılabilir.

ROBLOX OYUNU ÜCRETLİ Mİ?

Roblox oyunu ücretsiz olup, Google Play mağazasından Android cihazlara ücretsiz olarak indirilebilir.