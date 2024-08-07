Roblox neden açılmıyor? ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ! Roblox çöktü mü, niye açılmıyor, kapandı mı?

Roblox neden açılmıyor? Roblox neden, niye yasaklandı? Roblox, oyuncuların tescilli motoru Roblox Studio'yu kullanarak kendi deneyimlerini ve modellemelerini oluşturmalarına izin veren bir oyun platformudur. Roblox oyuncuları oyuna girişte Roblox bağlantı hatası gibi sorunlar yaşıyor. Peki, Roblox neden açılmıyor? Roblox kapandı mı, yasaklandı mı? Detaylar!

ROBLOX NEDEN AÇILMIYOR?

BTK tarafından Roblox'a erişim engeli getirilmesi nedeniyle Roblox'a giriş yapılamıyor. BTK kararı ise şu şekildedir:

"roblox.com, 07/08/2024 tarihli ve 2024/5282 D. İş sayılı Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime engellenmiştir."

Roblox'a erişim engelinin nedeni henüz bilinmiyor. Ancak Roblox'un daha çok küçük yaştaki çocuklar tarafından oynanan bir oyun olduğu bilinmektedir. Roblox, özellikle çocuklar ve gençler arasında popülerdir, ancak her yaştan kullanıcı için de uygun içerik bulunabilir.

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Roblox, dünya genelinde milyonlarca kullanıcının oynadığı ve içerik oluşturduğu bir çevrimiçi oyun platformudur. 2006 yılında David Baszucki ve Erik Cassel tarafından kurulan bu platform, kullanıcıların kendi oyunlarını yaratmasına ve diğer kullanıcıların oluşturduğu oyunları oynamasına olanak tanır. Roblox, hem oyuncular hem de oyun geliştiricileri için çeşitli araçlar ve kaynaklar sunar.

Instagram'a Türkiye'de erişim yasağı getirilmesinin ardından bir platform daha engellendi. Özellikle çocuklar arasında rağbet gören, Türkiye'de yaklaşık 15 milyon kullanıcısı olan çevrimiçi oyun platformu Roblox, erişime kapatıldı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) internet sitesinden yapılan açıklamada, "roblox.com, 07/08/2024 tarihli ve 2024/5282 D. İş sayılı Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime engellenmiştir." ifadelerine yer verildi.

ROBLOX NEDEN YASAKLANDI?

Instagram'a Türkiye'de erişim engeli getirilmesinin yankıları sürerken, 15 milyon kullanıcısı olan çevrimiçi oyun platformu Roblox da erişime kapatıldı. BTK'nın sitesinden yapılan açıklamada, "roblox.com, 07/08/2024 tarihli ve 2024/5282 D. İş sayılı Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime engellenmiştir." ifadelerine yer verildi.

ROBLOX ÇÖKTÜ MÜ?

Roblox çökmedi ancak BTK tarafından bugün erişime kapatıldı. Downdetector hizmetinin sağladığı grafiğe göre kullanıcıların Roblox ile bağlantıda sorun yaşadığı görülmektedir.

ROBLOX NEDİR?

Roblox, Roblox Corporation tarafından geliştirilen bir çevrimiçi deneyim platformu ve deneyim oluşturma sistemidir. Kullanıcıların deneyimlerini programlamasına ve diğer kullanıcılar tarafından oluşturulan deneyimleri oynamasına olanak tanır. David Baszucki ve Erik Cassel tarafından 2004'te kurulan ve 2006'da piyasaya sürülen platform, kullanıcılar tarafından Lua programlama dilinde kodlanmış birden çok türde oyunlara ev sahipliği yapmaktadır. Oyun platformu, 2010'ların ikinci yarısında hızla büyümeye başladı ve bu büyüme COVID-19 pandemisiyle birlikte daha da hızlandı.

Roblox ücretsiz oynanabilir ve oyun içi satın alımlar "Robux" adlı sanal para birimi üzerinden yapılabilir. Ağustos 2020 itibarıyla, Roblox'un 164 milyondan fazla aylık aktif kullanıcısı bulunmaktadır ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 16 yaş altı tüm çocukların yarısından fazlası tarafından oynanmaktadır.