Milyonlarca oyuncunun aktif olarak kullandığı popüler oyun platformuna getirilen ani erişim kısıtlaması, kullanıcılar arasında büyük tepkiye yol açtı. Sosyal medyada kısa sürede gündem olan gelişme, Roblox'un adının üst sıralara taşınmasına neden oldu. Konuyla ilgili en son detaylara haberimizin devamında ulaşabilirsiniz. Roblox ne zaman açılacak? 29 Eylül Roblox Türkiye'de neden kapatıldı, açılacak mı?

ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK?

Roblox'un Türkiye'de ne zaman yeniden erişime açılacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, platform temsilcileriyle görüşmelerin sürdüğünü belirtti. Bakan, sakıncalı içeriklerin kaldırılması durumunda erişim engelinin yeniden değerlendirileceğini vurguladı.

Öte yandan Roblox yetkilileri, Türkiye'de faaliyetlerine devam edebilmek için yerel kurumlarla daha yakın iş birliği kuracaklarını, içerik denetim sistemlerini güçlendireceklerini ve güvenlik önlemlerini artıracaklarını açıkladı.

ROBLOX TÜRKİYE'DE NEDEN KAPATILDI?

Popüler çevrim içi oyun platformu Roblox, 7 Ağustos 2024 tarihinde Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla Türkiye'de erişime kapatıldı. Mahkeme, platformda bulunan bazı içeriklerin çocukların psikolojik ve sosyal gelişimini olumsuz etkileyebileceği gerekçesiyle bu kararı aldı. Sakıncalı bulunan içeriklerin çocuklara zarar verebileceği yönündeki değerlendirme, erişim engelinin temelini oluşturdu.

ROBLOX TÜRKİYE'DE AÇILACAK MI?

Roblox'un Türkiye'de yeniden erişime açılabilmesi için, platformun öncelikle zararlı içerikleri kaldırması, çocuklara yönelik güvenlik önlemlerini güçlendirmesi ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) resmi başvuruda bulunması gerekiyor. Bu şartların yerine getirilmesiyle birlikte, "Roblox ne zaman açılacak?" sorusuna daha net yanıtlar verilebileceği belirtiliyor. Ancak yetkililer, sürecin hem teknik hem de hukuki açıdan zaman alabileceğine ve birkaç ay sürebileceğine dikkat çekiyor.