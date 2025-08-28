Roblox ne zaman açılacak? 28 Ağustos Roblox açılacak mı, son durum ne?

Roblox ne zaman açılacak? 28 Ağustos Roblox açılacak mı, son durum ne?
Güncelleme:
Dünya genelinde milyonlarca oyuncunun aktif olarak kullandığı Roblox, zaman zaman erişim sorunları veya sosyal medyada yayılan kapanma söylentileriyle gündeme geliyor. Son günlerde en çok araştırılan konular arasında "Roblox ne zaman açılacak?" ve "28 Ağustos Roblox açılacak mı?" soruları yer aldı.

28 Ağustos Roblox açılacak mı? Roblox, Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla kapatılmıştı. O tarihten bu yana oyuncular sabırsızlıkla Roblox ne zaman açılacak sorusunun yanıtını bekliyor. Resmi açıklamalara göre erişimin tekrar sağlanabilmesi için platformun Türkiye'deki güvenlik ve içerik düzenlemelerine uyum sağlaması gerekiyor. Peki, Roblox ne zaman açılacak? 28 Ağustos Roblox açılacak mı, son durum ne? İşte detaylar...

ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK?

Roblox ne zaman açılacak sorusunun yanıtı için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Roblox arasında görüşmeler devam ediyor. Bakan Abdulkadir Uraloğlu, platformun erişime açılabilmesi için zararlı içeriklerin kaldırılması ve gerekli güvenlik düzenlemelerinin yapılması gerektiğini açıkladı.

Roblox ne zaman açılacak? 28 Ağustos Roblox açılacak mı, son durum ne?

28 AĞUSTOS ROBLOX AÇILACAK MI?

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, yaptığı görüşmeler sonucunda Roblox'un Ankara ve İstanbul'da temsilcilik açacağını ve erişimin Ağustos 2025 içinde yeniden sağlanabileceğini belirtti. Ancak bu açıklama resmi bir onay niteliği taşımamaktadır. Düzenleyici kurumlardan veya BTK'dan resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

Roblox ne zaman açılacak? 28 Ağustos Roblox açılacak mı, son durum ne?

ROBLOX NEDEN KAPATILDI?

Kapatılma gerekçeleri arasında çocuk güvenliği, uygunsuz içerikler ve yeterli denetim mekanizmalarının bulunmaması yer alıyor. Roblox yönetimi ise yaptığı açıklamada kullanıcı güvenliğini önemsediklerini, Türkiye'deki düzenlemelere uyum sağlamak için çalıştıklarını duyurdu.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
